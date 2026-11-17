Un piloto perdió la vida tras el desplome de una aeronave privada registrado en el perímetro del Aeropuerto Internacional de Durango, luego de precipitarse aproximadamente a 500 metros de la cabecera 03 de la terminal aérea. De acuerdo con un comunicado difundido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el accidente ocurrió a las 11:40 horas, tiempo local, durante el despegue de una aeronave Cessna, modelo 500, que tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Mientras que en los reportes iniciales de autoridades estatales se indicó que a bordo viajaban cuatro personas: piloto, copiloto y dos pasajeros, el plan de vuelo registrado ante la AFAC señala que en la aeronave se encontraban seis personas: dos tripulantes y cuatro pasajeros. Hasta el momento, las autoridades federales no han precisado oficialmente el estado de salud del resto de los ocupantes.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/5YvO5WU98d — AFAC (@AFAC_mx) November 17, 2026

Primeras versiones del desplome y acciones de la AFAC en Durango

Según la información preliminar vertida por autoridades en el lugar, el incidente habría ocurrido durante una maniobra de aterrizaje de emergencia. Entre las versiones iniciales se menciona una presunta falla relacionada con la apertura del compartimento de equipaje, aunque las causas exactas del siniestro aún no han sido confirmadas oficialmente.

Tras el percance ocurrido en las inmediaciones de la pista de aterrizaje, la AFAC informó que se activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia y se inició la investigación administrativa correspondiente. Las diligencias periciales y técnicas continuarán en la zona del accidente en Durango bajo la coordinación de las autoridades de aviación civil para determinar el origen de la falla y emitir el dictamen oficial.

*Información en desarrollo