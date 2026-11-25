Un tráiler estuvo a punto de caer junto con un puente que se desplomó en la carretera San Felipe-Puertecitos, en Baja California; el colapso ocurrió este martes 24 de noviembre y obligó a habilitar un paso provisional para mantener la circulación en la zona.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 65+500 y, aunque la estructura quedó dañada, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni vehículos afectados.

¿Cómo quedó la carretera San Felipe-Puertecitos tras el derrumbe?

El colapso dejó inutilizable el paso habitual por el puente, por lo que fue necesario habilitar una ruta provisional a un costado de la estructura, por esta vía pueden circular vehículos de todo tipo, de acuerdo con el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Baja California.

La alternativa permite mantener la conexión entre los puntos de esta carretera mientras se atiende el daño en la infraestructura.

#TomePrecauciones en #BC continua cierre total de circulación en ambos sentidos tras #Colapsodepuente cerca del Km 066+000 de la carretera Mexicali-Laguna de Chapala a la altura del Municipio de Ensenada. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/JywrUvrVpM — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 25, 2026

¿Por qué colapsó el puente en Baja California?

La causa del desplome todavía no está confirmada. Personal especializado de la SICT realiza una evaluación técnica para determinar qué provocó la falla y establecer las acciones necesarias para reparar la estructura.

Mientras concluye la revisión, el paso provisional permite que los automovilistas continúen utilizando esta carretera sin cruzar por el puente afectado.

Así quedó el puente vehicular tras desplome

En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo quedó el puente tras el desplome; el tramo de concreto aparece partido en el centro y sus restos terminaron sobre el cauce seco, mientras un tráiler rojo permaneció detenido a escasos metros de la zona colapsada.

El incidente también puso bajo revisión las condiciones de seguridad de esta vía, mientras la SICT continúa con los estudios para determinar el origen de la falla. Por ahora, los conductores deberán utilizar el paso provisional mientras se define qué ocurrirá con la estructura dañada.