Puebla bajo fuego: Balacera en transporte público, extorsiones y crimen organizado desatan el terror

Mientras algunos políticos parecen vivir ajenos a la realidad del país, en el México real, la violencia golpea sin avisar, incluso dentro del transporte público, como lo sucedido en Puebla.

Esta semana, un microbús en la capital poblana se convirtió en escenario de terror cuando un tiroteo dejó 3 pasajeros heridos. Como si fuera poco, durante el fin de semana, 5 delincuentes asaltaron a pasajeros, dejando en evidencia que ningún espacio es seguro.

