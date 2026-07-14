Depresión Tropical Cinco-E se forma frente a México: se podría convertir en huracán este jueves

¡Alerta de ciclón en el Pacífico! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se formó la depresión tropical Cinco-E, a 900 kilómetros de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

En caso de que el ciclón se fortalezca, oficialmente recibirá el nombre de tormenta tropical “Elida”, sin que hasta el momento represente algún peligro para las costas de México.

Para el jueves, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que se intensifique hasta convertirse en el huracán "Elida", el primero de la temporada de huracanes en México, en lo que va del 2026.

Se formó la #DepresiónTropical Cinco-E. Su centro se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/mm1f81BZpt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Trayectoria del ciclón en el Pacifico: ¿dónde se ubica la Depresión Tropical Cinco-E?

El centro de la depresión tropical Cinco-e se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas. De acuerdo con Conagua, el sistema presenta vientos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 30 km/h.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la depresión se desplaza hacia las aguas abiertas del Océano Pacífico, y se espera que este movimiento continúe hasta el miércoles.

Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano. No obstante la dirección podría cambiar conforme con un giro hacia el noroeste.

Tropical Depression #Five-E Advisory 1 (2 PM MST, Tue Jul 14): Tropical Depression Five-E Forms Well Offshore of Mexico. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 14, 2026

¿La depresión tropical Cinco-E podría convertirse en huracán?

Las autoridades meteorológicas pronostican que la depresión tropical Cinco-E se fortalecerá y alcanzará la categoría de huracán durante la noche del jueves 16 de julio, bajo el nombre de "Elida", de acuerdo con la lista oficial de ciclones tropicales para la temporada de huracanes 2026 en el océano Pacífico.

Por el momento, las autoridades descartan que el sistema represente un riesgo para las costas de México o de Estados Unidos, ya que se prevé que permanezca alejado de tierra.

Cabe recordar que, hasta el momento, en el Pacífico solo se han formado cuatro tormentas tropicales, una de las cuencas más activas que se podría ver influenciada este año por la llegada de "El Niño".