Los 3 fenómenos que hacen más peligrosos los huracanes en México y qué se espera en la temporada 2026

La temporada de huracanes en México nunca viene sola. Siempre deben haber diversos fenómenos meteorológicos que impacten directamente con la formación, intensidad o trayectoria de los ciclones tropicales.

Estos eventos climáticos que ocurren a miles de kilómetros, pueden modificar las condiciones para que una temporada sea más activa o para que un huracán se fortalezca con mayor rapidez, pero ¿cuáles son?

Fenómenos climáticos que pueden hacer más peligrosa la temporada de huracanes

Los especialistas identifican tres grandes oscilaciones climáticas que influyen en el comportamiento de los ciclones tropicales a nivel mundial y, por consecuencia, en México.

El primero es El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un fenómeno que aparece cada dos a cinco años y modifica la temperatura del océano Pacífico ecuatorial. Sus efectos suelen alcanzar cerca del 60% de los patrones climáticos del planeta.

Cuando se presenta la fase de “El Niño”, suele presentarse mayor actividad ciclónica en el Oceano Pacífico y una menos activa en el Atlántico. En cambio, durante “La Niña” ocurre el efecto contrario, con más sistemas desarrollándose en el Atlántico y el Caribe.

Ante el inicio de la temporada de #CiclonesTropicales en el océano #Atlántico, te proporcionamos la lista de nombres que a partir de hoy se utilizará para identificar a cada uno de los sistemas que se desarrollen durante el 2026 en esta cuenca pic.twitter.com/wA9A2tceVH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

Aunque casi no se suele escuchar, el segundo fenómeno es la Oscilación Madden-Julian (MJO), una banda de baja presión que viaja desde el océano Índico hacia el este. Dependiendo de la fase en la que se encuentre, puede crear condiciones favorables o desfavorables para el desarrollo de ciclones tropicales.

Por su parte, la Oscilación Ártica (AO) influye en la circulación atmosférica del hemisferio norte. Cuando su índice es negativo, el aire frío polar puede desplazarse hacia latitudes medias, modificando la corriente en chorro y alterando la intensidad de algunos huracanes, principalmente en la cuenca del Atlántico.

¿El Niño afectará la temporada de huracanes 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “El Niño” es el fenómeno que más atención genera para los próximos meses, esto luego de que autoridades advirtieran de su desarrollo a principios de junio.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que existe 63% de probabilidad de que ENSO alcance una categoría muy fuerte durante 2026.

Todo indica que sus efectos se empezarían a resentir entre septiembre y octubre, mientras que su máxima intensidad se alcanzaría durante diciembre. Además de su posible influencia en la temporada de ciclones, este fenómeno también provocaría otros cambios como en la canícula.

¿Por qué los huracanes representan un mayor riesgo para México?

Aunque estos fenómenos climáticos modifican el comportamiento de los ciclones, el riesgo para México también está relacionado con sus condiciones naturales.

El país tiene costas tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico y el mar Caribe, por lo que está expuesto a sistemas tropicales provenientes de ambas cuencas.

Estados como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas suelen recibir impactos desde el Atlántico, mientras que Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Baja California Sur enfrentan mayor riesgo por los ciclones que se desarrollan en el Pacífico.

A esto se suma que los océanos mantienen temperaturas superiores a los 26.5 grados Celsius, el umbral necesario para que una depresión tropical pueda evolucionar hasta convertirse en un huracán.