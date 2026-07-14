Ciclón en el Pacífico: Sube al 100% el potencial de tormenta al suroeste de Colima

El Servicio Meteorológico Nacional encendió las alertas este martes 14 de julio, pues una zona de baja presión en el Pacífico evolucionó su porcentaje de probabilidades pra convertirse en ciclón al 100%.

Si vives en los estados de la costa occidental o en el norte del país, saca el paraguas y revisa los reportes porque el clima se va a complicar.

Ciclón frente a las costas de Michoacán y Colima

La primera zona de baja presión que está en vigilancia subió de forma drástica su fuerza, alcanzando ya el 100% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas, nivel que mantiene también para los próximos 7 días.

El reporte oficial ubica a este sistema a unos 600 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con una ruta que hacia el oeste-noroeste.

Hay dos sistemas en vigilancia en México

Por si fuera poco, las autoridades detectaron la formación de una segunda zona de baja presión localizada también al sur de las costas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Este segundo fenómeno meteorológico mantiene actualmente un 70% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en el transcurso de la semana.

Lluvias muy fuertes para el norte del país

La combinación de la circulación ciclónica con una vaguada provocará afectaciones directas este martes.

El pronóstico del clima advierte sobre lluvias puntuales muy fuertes, las cuales golpearán distintas regiones de los estados de Chihuahua y Durango entre la tarde y la noche.

Caída de granizo y descargas eléctricas

Las tormentas previstas para el norte del territorio nacional no vendrán solas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento que pueden derribar ramas y caída de granizo, por lo que las condiciones en las carreteras serán complejas.

La zona de baja presión al sur de #Michoacán incrementa a 100% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Jalisco.⬇️ pic.twitter.com/M4j5YbYook — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Protección Civil pide tomar precauciones

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población en general a no bajar la guardia y extremar las medidas de cuidado.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos estar atentos a los niveles de los ríos locales y seguir las indicaciones que emitan las dependencias de auxilio de cada entidad.