Se habla de lo que el gobierno mexicano calla: Así fue la reunión de Ricardo B. Salinas Pliego con Nayib Bukele

Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se reunió con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en la Casa Presidencial que se ubica en capital del país centroamericano.

El encuentro también contó con la presencia de Jorge Nikaido y se trataron temas relacionados a seguridad y justicia de verdad, educación con agentes de IA, inversión en energía, el futuro del dinero y el papel del bitcoin como el mejor dinero.

¿De qué trató la reunión de Ricardo B. Salinas Pliego con Nayib Bukele?

Ricardo B. Salinas Pliego compartió fotografías de su reunión con el presidente de El Salvador en su cuenta de X, donde menciona que platicaron ampliamente de lo que en México el gobierno no quiere hablar:

Seguridad y justicia de verdad.

Educación con agentes de IA.

Inversión en energía.

El futuro del dinero y el papel del bitcoin como el mejor dinero.

Además, el presidente de Grupo Salinas reconoció el gran trabajo de Nayib Bukele al frente de la administración, pues convirtió a El Salvador en uno de los países más seguros del mundo.

“Hoy El Salvador es uno de los países más seguros del mundo, con 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes según sus cifras oficiales de 2025, y sus niños ‘normales’ están logrando avances educativos que sorprenden al mundo ¿Por qué allá sí se puede? Porque Nayib Bukele es capaz, honesto y dice la verdad. ¿Cuándo podremos decir lo mismo de los políticos corruptos e ineptos que nos gobiernan?”, escribió Ricardo B. Salinas Pliego.

Desde ayer @JorgeNikaidoB y yo estamos en El Salvador de visita. Tuvimos el gusto de ser recibidos por mi amigo @nayibbukele en Casa Presidencial.



Platicamos ampliamente de lo que en México el gobierno no quiere hablar:



Seguridad y justicia de verdad.

Educación con agentes de… pic.twitter.com/EaEAIkChBB — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 11, 2026

Noticia en desarrollo, en breve más información…