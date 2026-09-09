Notas
-
Ricardo Salinas Pliego revela cuánto pagan sus empresas en impuestos desde 2005
El empresario aseguró que Grupo Salinas está al corriente con el fisco y cuestionó los datos expuestos durante la conferencia presidencial.
-
"Pagamos y cumplimos con México": Empresas de Ricardo B. Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos; la cifra millonaria en 2026
Con un último de $1,193 millones de pesos, las empresas de Ricardo B. Salinas Pliego alcanzaron un total acumulado de más de $31 mil 800 millones de pesos en impuestos.
-
Las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos en México
Las empresas de Ricardo Salina Pliego sí pagan; han pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos durante los últimos 21 años.
-
Grupo Salinas responde al TEPJF por avalar spot de Morena contra Ricardo B. Salinas Pliego
Para Grupo Salinas, el fallo del TEPJF no solo afecta a Ricardo B. Salinas Pliego: abre un precedente que, asegura, pone en riesgo las libertades ciudadanas.
-
Reto para papás futboleros: Así pueden estrenar una motocicleta Italika este mes
Un nuevo desafío busca premiar a los padres que adquirieron pantallas para el torneo de fútbol. El premio consiste en una motocicleta Firebird 300 de Italika
-
"El futbol nos une": Ricardo B. Salinas Pliego destaca la pasión y el trabajo en equipo durante inauguración del Mundial 2026
El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, estuvo presente en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México y compartió su pronóstico para el partido México vs. Sudáfrica.
Videos
Galerías
-
No hay límites para salir adelante: Daniel, el joven repartidor en silla de ruedas, estrena su moto adaptada
-
Ricardo B. Salinas Pliego llama a defender la libertad durante aniversario de los Consejos Consultivos Nacionales
-
Grupo Salinas inaugura Ensamblika en Jalisco: La planta que producirá 500,000 motocicletas al año