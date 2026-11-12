La definición de Morena sobre quién encabezará su proyecto político en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027 volvió a ponerse sobre la mesa.

Aunque Carlos Torres Piña ya había sido elegido como coordinador estatal de la Transformación, un nuevo acuerdo entre las dirigencias de Morena y el Partido del Trabajo (PT) abrió la posibilidad de cambiar el rumbo de esa decisión.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, informó que se alcanzó un entendimiento con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para realizar una nueva medición en la entidad, en la que participarán Carlos Torres Piña y el senador Raúl Morón.

PT insiste en Raúl Morón y consigue nueva medición

En declaraciones, Sandoval reconoció la disposición de las representantes de Morena para aceptar el nuevo ejercicio, cuyo resultado será determinante para definir quién encabezará los trabajos políticos de la alianza en el estado.

“Lo de Michoacán parece que era un poco lo que estaba en resistencia, nosotros reconocemos que hubo voluntad de que se haga una nueva medición y que ésta resuelva quién encabeza. Y nosotros estamos con Raúl Morón”, expresó el legislador.

El acuerdo representa un avance en las negociaciones entre ambos partidos, que buscan mantener su alianza electoral de cara a los comicios de 2027.

Sandoval agregó que la nueva encuesta establecerá quién encabezará la ruta de la Cuarta Transformación en Michoacán, con la participación de los tres partidos que integran la alianza: Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“En el caso de Michoacán está ya caminando el acuerdo de que se haga una nueva medición, ahí ya no hay ninguna duda, va la nueva medición y quien resulte de esa nueva medición encabezará los trabajos de la ruta del proyecto de la 4T de los tres partidos (incluido el PVEM)”, apuntó.

Carlos Torres Piña había sido designado en septiembre

El nuevo escenario representa un giro respecto a lo ocurrido en septiembre, cuando Morena designó a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Transformación en Michoacán, después de su proceso interno de selección.

La determinación provocó diferencias con el PT, que no ocultó su inconformidad y mantuvo al senador Raúl Morón como su principal apuesta para encabezar el movimiento en la entidad.

Ahora, con el compromiso de realizar otra encuesta, ambos perfiles tendrán que competir en una nueva medición para definir quién asumirá esa responsabilidad.