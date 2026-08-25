Elección México

Notas
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No hay paz sin justicia: Exigen llevar a Rocha Moya ante las autoridad y romper con pacto de impunidad
Carolina Viggiano pidió llevar ante la justicia a Rubén Rocha Moya y acusó a López Obrador de ser responsable de la crisis de violencia en Sinaloa.
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No solo armas y droga: esto encontraron en operativo contra el CJNG
Un despliegue en tres estados dejó al descubierto una amplia red de recursos vinculados al crimen organizado; así reaccionó EU ante los hallazgos.
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¿Tramitaste tu INE? Este es el nuevo tiempo máximo para recibir tu credencial para votar
Tras semanas de ajustes, el INE dio una nueva señal sobre la entrega de la Credencial para Votar. El cambio ya comenzó y modifica los tiempos para obtenerla.
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INE va contra Mike Peñaflor por llamar “NarcoPartido” a Morena; panista anuncia defensa
El INE inició un procedimiento contra Mike Peñaflor por llamar “NarcoPartido” a Morena. El panista aseguró que se defenderá en tribunales y no guardará silencio.
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¿Qué pasó con el portal del Gobierno de México? Restablecen servicio tras fallas
¿Gob.mx desapareció? El portal oficial dejó de responder y el Gobierno ya salió a explicar qué ocurre; esto es lo que tienes que saber sobre la falla.
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¡Morena intenta apagar el fuego por Andy! Intentan contener la polémica por su visa americana
Morena cierra filas con Andy López Beltrán, pero la polémica por su visa de EU no cede: Monreal responde y nuevas preguntas ponen a prueba su defensa.
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¿Otra restricción? Así va a operar el Hoy No Circula este 19 de agosto en CDMX y Edomex
El calendario del Hoy No Circula no cede, y para este miércoles se esperan fuertes multas para quienes no respeten este programa a favor del medio ambiente.
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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 13 de marzo
Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO del 13 de marzo en vivo, donde se tocaron temas como: informes sobre avances en Tren Maya.
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PRD presenta acción de inconstitucionalidad contra Plan B ante SCJN
Jesús Zambrano, líder del PRD, anunció que presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Plan B, impulsado por el presidente López Obrador.
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Caso de ciudadanos estadounidenses muertos en Tamaulipas podría estar a cargo de la FGR: AMLO
Durante la conferencia de AMLO, destacó que se está analizando la opción de que la FGR atraiga el caso de los ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas.
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¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 10 de marzo
Fuerza Informativa Azteca te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO del 10 de marzo en vivo, donde se tocaron temas como: supuesto espionaje del gobierno.
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Los autos con Hoy No Circula para el viernes 10 de marzo en CDMX y Edomex
Recuerda que el programa Hoy No Circula también funciona en fines de semana, por lo que te recordamos los horarios y autos que descansan este viernes.