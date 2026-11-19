El esperado lanzamiento de GTA VI no fue lo único que dio de qué hablar este día, mientras los fanáticos del videojuego celebraban su llegada, en la Cámara de Diputados había otro espectáculo digno de una misión de desaparición: decenas de curules vacías por parte de los morenistas.

VIDEO: Exhiben ausencia de morenitas en San Lázaro

La diputada panista Kenia López Rabadán exhibió, mediante un video grabado desde el pleno de San Lázaro, la escasa presencia de integrantes de la bancada morenista durante una sesión legislativa. Con un recorrido por el recinto, mostró los espacios vacíos y cuestionó que quienes llegaron al Congreso para representar a la ciudadanía no estuvieran en sus lugares.

“Vacío, es impresionante... ¿para qué quieren ser diputados si no quieren venir a trabajar?”, reclamó la legisladora.

La crítica no quedó ahí. López Rabadán puso sobre la mesa los 254 escaños que corresponden a Morena en la Cámara baja y cuestionó que el partido busque conservar el control político del recinto cuando, a su juicio, sus integrantes ni siquiera acuden a cumplir con sus responsabilidades.

Vacía la Cámara de Diputados, ¿en donde están los 254 diputados de Morena?



¿Para qué se agandallaron las curules, si no vienen a trabajar?



Ah pero eso sí, ya están amenazando en ocupar su mayoría para poner a otra morenista en el INE



México no necesita otra morenista como… pic.twitter.com/P35r4zNNJW — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 19, 2026

Mucho interés por el INE, pero ¿y las curules?

En otro mensaje, la diputada también lanzó una crítica contra las intenciones de Morena de utilizar su mayoría legislativa para impulsar a otra integrante de su movimiento al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

La panista comparó el interés del partido por mantener influencia en los organismos electorales con la ausencia de sus representantes en el pleno y advirtió que México no necesita otra figura cercana a Morena al frente del instituto, en referencia a Guadalupe Taddei.

San Lázaro, entre curules vacías y trabajadores atrapados

La escena ocurre en medio de un conflicto que mantiene bloqueados los accesos a la Cámara de Diputados; trabajadores jubilados mantienen su protesta para exigir la restitución de prestaciones económicas que, aseguran, les fueron suspendidas desde abril pasado.

El cierre ha provocado que cientos de trabajadores y visitantes permanezcan dentro de las instalaciones. Incluso, algunos estudiantes que se encontraban de visita tuvieron que saltar las rejas para conseguir salir del recinto.

Mientras los jubilados reclaman que se cumplan los beneficios que recibían, las autoridades de San Lázaro argumentan que existen problemas presupuestales y que no se otorgarán las prestaciones anteriores.