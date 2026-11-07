Erick “N”, elemento de la Guardia Nacional, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de su compañera, Christian Ziboney Cárdenas, quien también pertenecía a la corporación de seguridad y fue encontrada sin vida en un domicilio de Culiacán, Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados durante las investigaciones, con los que se determinó iniciar un proceso penal contra el señalado.

Además, como parte de la resolución judicial, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el procedimiento en su contra.

Y es que, la autoridad estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se podrán reunir más elementos para esclarecer el feminicidio.

¿Quién era Christian Ziboney, víctima de feminicidio en Culiacán?

Christian Ziboney Cárdenas, de 34 años, también era integrante de la Guardia Nacional y mantenía una relación sentimental con Erick “N”, quien presuntamente estaría relacionado con su muerte.

Su cuerpo fue localizado el pasado 2 de noviembre en un domicilio de la colonia Alturas del Sur, al sur de Culiacán.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la mujer habría solicitado ayuda a través de una llamada telefónica a los servicios de emergencia, en la que alertó que estaba siendo agredida por su pareja.

Sin embargo, cuando los elementos de seguridad llegaron al inmueble, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Christian Ziboney era originaria de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, y era madre de una niña de ocho años.

Su muerte provocó exigencias de justicia por parte de familiares y colectivos feministas.

¿Cuándo detuvieron a Erick “N” por el feminicidio?

La detención del elemento de la Guardia Nacional ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuatro días después del hallazgo del cuerpo de Christian Ziboney.

La Fiscalía de Sinaloa informó que agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentaron una orden de aprehensión contra Erick “N”, de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Tras su captura, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde se determinó su situación jurídica.