Una agente de la Guardia Nacional llamada Christian fue asesinada en Culiacán, Sinaloa, y un sujeto identificado como Erick “N”, está bajo investigación como presunto responsable de este feminicidio.

El crimen ocurrió el 2 de noviembre de 2026 y la fiscalía del estado detuvo hoy a Erick “N”, también integrante de la corporación.

Mujer de la Guardia Nacional fue hallada en una casa en Culiacán

La Comandancia de la Guardia Nacional informó este viernes que los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Alturas del Sur en Culiacán.

De acuerdo con los datos de investigación, dentro de una casa fue localizada una mujer sin vida y tras las investigaciones correspondientes, agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, lograron ubicar y detener al Erick “N”, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Procesan a elemento de la Guardia Nacional por feminicidio

Erick “N”, de 29 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, informó la fiscalía estatal.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados durante la investigación, con base en los cuales la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso.

Asimismo, se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Guardia Nacional informó que desde que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se estableció coordinación con las autoridades correspondientes y ha brindado la información y apoyos requeridos, colaborando con la aprehensión del presunto responsable.

Tras lo sucedido afirmó que seguirá apoyando a las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres.