El calendario oficial de verificación vehicular del segundo semestre de 2026 entra en su recta final en la Ciudad de México y el Estado de México con una doble alerta para los conductores: mientras los automóviles con engomado verde (terminación de placa 1 o 2) tienen hasta este lunes 30 de noviembre para cumplir sin recargos, diciembre marca el último plazo del año para los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 o 0.

De acuerdo con los lineamientos vigentes de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) en la capital y su homóloga en territorio mexiquense, el periodo ordinario para el último bloque del año concluye de manera improrrogable el 31 de diciembre de 2026; quienes omitan el trámite dentro de estas fechas quedarán catalogados como extemporáneos, perderán el derecho a circular diariamente y deberán cubrir sanciones económicas superiores a los dos mil pesos antes de poder presentarse nuevamente en un verificentro.

¿Qué autos deben verificar obligatoriamente en diciembre de 2026?

Durante todo el mes de diciembre, la atención en los centros de verificación de ambas entidades se concentrará exclusivamente en las unidades de combustión interna con engomado azul (placas terminadas en 9 o 0); sin embargo, también pueden acudir de forma extraordinaria aquellos conductores de engomado verde que tramiten una ampliación de 15 días naturales por rechazo técnico en la última semana de noviembre o por bloqueos administrativos en el sistema de adeudos.

Por su parte, los vehículos híbridos de categorías I y II, así como los autos 100 % eléctricos matriculados en la Zona Metropolitana del Valle de México, están exentos de este calendario semestral siempre que cuenten con su holograma o constancia vigente.

¿Cuánto cuesta verificar y de cuánto es la multa si se te pasa?

Para evitar contratiempos financieros en el cierre de año, los automovilistas deben considerar las tarifas oficiales actualizadas con el valor de la UMA vigente en 2026:

Ciudad de México (CDMX) : El trámite tiene una tarifa única de $765 pesos (equivalente a 5.625 UMAs más IVA) para cualquier holograma (00, 0, 1 o 2).

: El trámite tiene una tarifa única de $765 pesos (equivalente a 5.625 UMAs más IVA) para cualquier holograma (00, 0, 1 o 2). La multa por verificación extemporánea asciende a 20 UMAs, es decir, $2,346 pesos.

por verificación extemporánea asciende a 20 UMAs, es decir, $2,346 pesos. Estado de México (Edomex) : El costo varía según el resultado obtenido: $1,197 pesos para holograma 00, $610 pesos para holograma 0 y $469 pesos para hologramas 1 y 2.

: El costo varía según el resultado obtenido: $1,197 pesos para holograma 00, $610 pesos para holograma 0 y $469 pesos para hologramas 1 y 2. En territorio mexiquense, dejar pasar el plazo implica una sanción de 30 UMAs, equivalente a $3,519 pesos.

¿Qué requisitos debes revisar antes de sacar cita en CDMX y Edomex?

Antes de agendar en los portales oficiales

(citasverificentros.cdmx.gob.mx para la capital y citaverificacion.edomex.gob.mx para el Estado de México), es indispensable verificar que el vehículo esté libre de adeudos de tenencia o refrendo, infracciones de tránsito y sanciones ambientales o fotocívicas (en el caso de placas capitalinas), ya que el sistema bloquea la emisión del holograma si existe un pago pendiente.