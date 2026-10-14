El ‘tiro de gracia’ al turismo en México: Aumento a la tarifa de entrada al país podría amenazar millones de empleos
El aumento al impuesto DNR pone en riesgo el turismo internacional y 5 millones de empleos. El Caribe Mexicano advierte pérdida de competitividad.
El turismo internacional que llega a México va en picada. Por ello, la industria hotelera advirtió que aumentar el impuesto de llegada, DNR, podría darles el ‘tiro de gracia’. La Asociación de Hoteles y Moteles, así como otras asociaciones del sector hicieron un llamado para que el dinero sea utilizado para realmente promover los destinos mexicanos.
“Ya no exprimir más un sector que, en este momento, está en crisis (...) Por otro lado que se vea el potencial de este sector y que se invierta poniendo como prioritario a nivel nacional”, explicó Beatriz Tinajero, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel, Quintana Roo.
Golpe al Caribe Mexicano: Advierten desventaja frente a otros destinos por alza al DNR
El aumento de impuestos al turismo podría afectar gravemente al Caribe mexicano debido a que dependen, en su mayoría, por la llegada de turismo internacional. Empresarios advirtieron que se encarecerá el costo de entrada a México será menos atractivo para otros destinos internacionales.
“Estamos hablando de 65 dólares mientras que otros destinos caribeños cobran el derecho que es comparable al DNR en 10 dólares, es decir aun con la disminución nos saca de un rango de competencia”, compartió David Ortiz, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.