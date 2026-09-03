Notas
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¿La cerveza podría subir de precio en 2027? #ConLaChelaNo
La Cámara de Diputados analiza un ajuste al IEPS que le sumaría entre 60 centavos y 1 peso a cada cerveza en 2027. Aunque buscan recaudar 6,500 millones de pesos, el golpe real iría directo al bolsillo de tiendas, bares y consumidores.
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Suprema Corte declara que cobros municipales son ilegales, pero solo en este caso
La Suprema Corte invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango. No es la primera vez que se da; pasó en otros estados.
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México retiene una tercera parte del salario de sus trabajadores: ¿el país con el ISR más alto del mundo?
En países como Guatemala y Panamá no existe el impuesto sobre nómina, que sí es cobrado en México; ¿las contribuciones corresponden a servicios públicos de calidad?
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¿Por qué ordenaron a Elba Esther Gordillo pagar millones de pesos?
La exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, tendrá que pagar más de 19 millones de pesos, de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia.
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El costo de la multa por circular a exceso de velocidad en CDMX durante 2026 con el aumento de la UMA
La multa de tránsito en CDMX, incluyendo las relacionadas con exceso de velocidad, se calculan con base en el valor de la UMA que aumenta en 2026.
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Sube la UMA en 2026: Esto pagarás de multas
¡Que no te agarren en curva! El INEGI actualizó el valor de la UMA para 2026 con un aumento del 3.69%, por lo que en unas semanas, pagarás más por multas de tránsito, impuestos y créditos hipotecarios. Aquí la lista de precios.