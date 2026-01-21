¡Escuela se convierte en bodega! Secundaria de Acapulco se queda sin clases por obra abandonada; toman clases en línea

Los alumnos de la Secundaria Federal No. 1 de Acapulco llevan más de dos meses tomando clases a distancia debido a que su escuela se convirtió en una bodega de materiales; no saben cuándo podrán regresar a las aulas.

Las clases en la secundaria de Acapulco fueron suspendidas por la supuesta construcción de un techumbre; sin embargo, no se ven avances en estos trabajos.

“Los maestros dijeron que como no había las condiciones de seguridad para los niños, tenían que suspender clases y buscar una forma de dar clases a distancia (...) Hasta la fecha no hay solución”, explicó, José Miguel, padre de familia.

Padres denuncian obra abandonada y falta de maestros

A tres meses del comienzo de los trabajos de construcción, los padres de familia denuncia que la obra presenta menos del 5% de los avances, por lo que la ahora la escuela solo funciona para guardar tubos, camiones pesados y herramientas de trabajo, incluso, algunos de estos materiales, se guardan en los salones de clases.

Para rescatar el ciclo escolar, y no quedarse rezagados, los alumnos toman clases en línea desde el mes de noviembre 2025; sin embargo, los padres de familia aseguran que es una medida que no funciona y que el rezago educativo es inevitable.

“A mí sí me gustaría que los maestros, que les corresponden al primero D, den una solución (...) Que sí van a trabajar en la semana, que digan si no va a venir el niño, que venga el padre de familia a traer la libreta, los cuadernos”, comentó Nicolada Cortés, madre de familia, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

A pesar de los compromisos oficiales, los padres de familia del plantel, afirmaron que los docentes NO acuden a la escuela para revisar los trabajos que realizan las y los alumnos, esto a pesar de que les dijeron que asistirán una vez a la semana.

“Nos habían dicho que cada ocho días íbamos a venir a dejarlas, pero hasta la fecha no se ha presentado esa situación”, dijo José Manuel, padre de familia.

Autoridades de Guerrero intervendrán en el caso de la secundaria de Acapulco

¡Como siempre brillando por su ausencia! La Secretaría de Educación del estado de Guerrero, aseguró que desconocía sobre el tema de la Escuela Secundaría No. 1 de Acapulco, esto a través de su área de comunicación social.

A pesar del supuesto “desconocimiento” del tema, la institución aseguró que atenderá el conflicto que se vive en esta institución.