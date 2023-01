AMLO llama farsante a Lorenzo Córdova por Plan B de Reforma Electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó farsante y persona sin principios a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien insistió en modificar el Plan B de Reforma Electoral e interponer amparos ante la Suprema Corte.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador dijo que el presidente del INE aún está a tiempo de rectificar sobre el Plan B de la Reforma Electoral, pues le queda poco en el cargo, ya que en abril se elegirán a consejeros electorales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó al presidente del #INE, Lorenzo Córdova, por rechazar ajustes a leyes secundarias electorales pic.twitter.com/KZphS2m1H0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

“Él es un servidor público desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante; no es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores, yo lo lamento mucho porque conocí su papá fuimos papá, compañeros, un hombre excepcional, así suele pasar con los hijos”, expresó.

AMLO asegura que INE está tomado por conservadores

El Presidente indicó que Lorenzo Córdova forma parte de un bloque de conservadores, aunque no es el peor, que ha tomado el INE.

“Él no tiene ideales, no tiene principios, demuestra que no, los grados, los títulos son sinónimo de cultura porque él está doctorado y es un racista como muchos otros, también en las redes hay algo muy importante sobre eso, no se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay gentes con doctorado, científicos, muy ignorantes”, explicó.

AMLO dijo que no le sorprendería en caso de que la Suprema Corte anulara el Plan B de la Reforma Electoral.

“Si la Corte rechazara la ley electoral, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos”, expresó.

López Obrador rechazó que se aliste una persecución política en contra de Lorenzo Córdova y le recomendó rectificar.

“El INE desde hace mucho tiempo está tomado por el bloque conservador… Es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino, lo mal aconsejaron, esa es mi percepción. No odio a nadie, lamento su situación y que no ande diciendo que es por otras cosas, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, que le va ayudar mucho”, expresó.