El pago se abonará en una exhibición independiente a la mensualidad ordinaria de la pensión, completando así el total de esta prestación antes de cerrar el año.

Con este abono se cubrirá la totalidad de dicha prestación dentro del mismo año fiscal, sin que los beneficiarios tengan que esperar hasta enero para recibir el resto del recurso.

¿Cuándo es el pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados del ISSSTE?

Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán el depósito correspondiente a la segunda parte de su aguinaldo 2026 el próximo viernes 4 de diciembre.

De acuerdo con los detalles operativos del pago, el dinero se depositará en las cuentas bancarias registradas de manera independiente a la nómina ordinaria de las pensiones.

Esto significa que el movimiento aparecerá reflejado en el estado de cuenta como un abono separado del pago mensual habitual.

¿Cómo consultar el saldo y cobrar el depósito del aguinaldo 2026?

Para evitar contratiempos o filas innecesarias en sucursales bancarias durante los primeros días de diciembre, los beneficiarios pueden verificar la llegada del recurso directamente desde la aplicación móvil de su banco o vía telefónica antes de acudir al cajero automático.

En caso de utilizar tarjeta de débito, el saldo puede disponerse de forma escalonada o emplearse directamente en comercios establecidos sin necesidad de retirar todo el efectivo en una sola exhibición.

Si algún pensionado o jubilado detecta inconsistencias en el monto depositado o no ve reflejado el abono después de la fecha programada, puede solicitar orientación o aclaraciones directamente a través del correo institucional atencionciudadana@issste.gob.mx o en las oficinas de representación estatal correspondientes.