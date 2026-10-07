Aguinaldo IMSS e ISSSTE: ¿En qué fecha depositan el pago a pensionados este 2026?

El fin de año está cada vez más cerca y con él llega una de las entregas más esperadas por los adultos pensionados. Si cobras tu retiro por medio del IMSS o del ISSSTE, es momento de que empieces a revisar las fechas en las que caerá el depósito de tu aguinaldo este 2026.

¿Quiénes tienen derecho a recibir este dinero extra, los montos garantizados y la fecha estimada para que no se te pase tu pago?

¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo este 2026?

No todos los pensionados cobran esta prestación. Para recibir el aguinaldo en el IMSS o el ISSSTE, debes estar retirado por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73 del Seguro Social, es decir, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997.

Si te jubilaste bajo el régimen de la ley actual, este beneficio no aplica para tu cuenta.

¿Cuáles son los requisitos para cuidar tu aguinaldo?

Para ser elegible y recibir este pago anual, debes cumplir con las siguientes condiciones que marca la ley:



Tener entre 60 y 65 años de edad al momento del trámite.

Cumplir con el periodo mínimo de semanas cotizadas según tu régimen, 500 o mil 250 semanas.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio y mantener tus derechos vigentes sin un trabajo remunerado.

Haber quedado registrado antes del 1 de julio de 1997.

¿Cómo calcular lo que vas a reciibir de aguinaldo?

El dinero equivale a una mensualidad de tu pensión, sin contar asignaciones familiares o ayudas.

Por ley, el aguinaldo del IMSS toma en cuenta la pensión mínima garantizada, por lo que el pago corresponde a 7 mil 003 pesos en zonas fronterizas y 6 mil 223 pesos en el resto del país.

En el caso del ISSSTE, el monto garantizado es de 6 mil 121 pesos.

¿Cuándo deposita el IMSS el pago a sus pensionados?

Si cobras tu pensión a través del IMSS, recibirás el pago del aguinaldo junto con la mensualidad durante los primeros días de noviembre.

En algunos esquemas, el depósito puede dividirse en dos entregas: una primera parte equivalente a 20 días de pensión en noviembre y el resto durante la segunda quincena de enero del siguiente año.

¿Cómo entrega el ISSSTE el pago del aguinaldo?

Para los pensionados del ISSSTE, el proceso contempla varias fechas. El 31 de octubre cae el pago regular de la pensión.

Después, durante la primera quincena de noviembre depositan la primera parte del aguinaldo y la segunda parte de esta prestación se entrega hasta enero.