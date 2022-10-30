Arranca la segunda vuelta de las elecciones en Brasil 2022

En punto de las 08:00 de la mañana de este domingo, millones de personas acudieron a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022, para elegir al siguiente presidente.

En esta contienda electoral se enfrentarán el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, contra el ex mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

Se calcula que cerca de 156 millones de brasileños en los 26 estados del país, emitirán su voto libre a lo largo de este domingo en una de las elecciones más divididas.



Bolsonaro y Da Silva acuden a votar en las elecciones en Brasil 2022



Poco antes de las 08:00 horas, Jair Bolsonaro acudió a su urna para esperar a que abrieran las votaciones con una camiseta amarilla, en Río de Janeiro.

Posteriormente, el candidato de derecha publicó una foto en su cuenta de Instagram junto con un pasaje de la Biblia.

"Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas..." Efésios 6:11-12



- QUE DEUS ABENCOE O NOSSO AMADO BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/T2A6iqgFgB — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 30, 2022

Por su parte, Lula da Silva llegó dos horas después para votar en São Bernardo do Campo, en San Pablo.

Además de elegir al siguiente presidente en estas elecciones de Brasil 2022, en las 5 mil 570 ciudades y 181 puntos de votación en el extrajero se elegirán a los próximos gobernadores de San Pablo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahía, Espirito Santo, Santa Catarina, Amazonas, Sergipe, Rodonia, Rio Grande do Sul, Pernambuco y Alagoas.