Elecciones de Brasil 2022: Los escándalos de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro buscará un segundo mandato como presidente en las elecciones de Brasil 2022, pese a los escándalos en los que se vio envuelto en los primeros cuatro años, por lo que se enfrentará a Lula da Silva en la segunda vuelta.

El actual presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro , espera arrebatarle la victoria en la segunda vuelta del 30 de octubre al líder izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.

Antes de convertirse en presidente, Bolsonaro era conocido como un congresista conservador marginal, popular entre la policía y los soldados en su base de Río de Janeiro.

Los escándalos de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil

Triunfo como presidente en 2018

Los escándalos de Jair Bolsonaron comenzaron desde que llegó al poder en Brasil, pues ganó las elecciones de 2018 después de que Lula da Silva fuera acusado de corrupción, por lo que lo condenaron a prisión, dejándole el camino libre a Bolsonaro.

Mal manejo de la pandemia

En el segundo año de presidencia de Jair Bolsonaro comenzó la pandemia de Covid-19, un nuevo golpe para Bolsonaro quien fue duramente criticado por el mal manejo de la emergencia sanitaria.

Bolsonaro subestimó la gravedad del virus al que se refirió como un "pequeño resfriado". Hizo hincapié en curas no probadas como la hidroxicloroquina sobre las vacunas y mostró poca empatía por los casi 700 mil brasileños muertos por el brote

|Reuters

Declaraciones contra la comunidad LGBT

Antes de convertirse en presidente, Jair Bolsonaro dejó ver su homofobia con varias declaraciones contra la comunidad LGBT, una de las más recordadas fue en 2011 para la revista PlayBoy, donde dijo que sería incapaz de amar a un hijo gay o que preferiría que muriera en un accidente a que fuera homosexual.

Con ello perdió el apoyo de la comunidad LGBT, quienes hasta la fecha reprochan sus comentarios.

Acusaciones de pedofilia

En una entrevista, declaró que entró a una casa con unas niñas venezolanas que tenían entre 14y 15 años, lo que le generó varias críticas en redes sociales donde lo acusaron de fomentar la pedofilia.

“Paré la moto en una esquina, me quité el casco, miré a unas chicas, tres o cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladas, un sábado en una comunidad. Se generó un clima (ambiente), volví. ‘¿Puedo entrar en tu casa?’ Entré”, relató Bolsonaro.

Escándalos que los ciudadanos recordaran en las urnas este 30 de octubre en las elecciones de Brasil 2022

