Decenas de miles desafiaron la lluvia y el viento en Belgrado para asistir a una protesta contra el gobierno por dos tiroteos masivos que mataron a 18 personas, culpando de las muertes a una cultura de violencia que, según los críticos, las autoridades han permitido que se impregne en la sociedad.

La multitud llenó las calles alrededor de un recinto que alberga la emisora estatal RTS, pidiendo la renuncia del presidente Aleksandar Vucic, el ministro del Interior Bratislav Gasic y Aleksandar Vulin, director de la agencia de seguridad de Serbia. También exigieron más libertad de prensa.

Janko / Residente de Belgrado:

“Ya hemos tenido suficiente y ya es hora de que algo cambie”.

El 3 de mayo, un adolescente mató a nueve alumnos y un guardia de seguridad en Belgrado en el primero de dos tiroteos masivos en Serbia, y un día después, un hombre de 21 años mató a ocho en las afueras de la ciudad.

Los partidos de oposición, que organizaron la manifestación, culpan al gobierno encabezado por el Partido Progresista Serbio (SNS) de no frenar a los medios que han promovido la violencia y de actuar contra los elementos criminales de la sociedad.

Fue la cuarta protesta de este tipo en tantas semanas, con un número similar de manifestantes que en las tres manifestaciones anteriores a pesar del mal tiempo.

"El mensaje de esta manifestación de hoy es que queremos vivir en un país sin violencia, sin violencia contra las mujeres, sin violencia contra los niños, sin violencia en general en un país más estable y tranquilo. Esta es la razón por la que vine aquí.", dijo Jelena, una mujer de unos 30 años.

Tens of thousands in Serbia protest mass shootings, government policies https://t.co/1aQp8i29jh pic.twitter.com/UabbacaAM2 — Reuters (@Reuters) May 27, 2023

"Son organizadas por oposición"; gobierno de Serbia desestima protestas contra tiroteos

El gobierno niega las acusaciones de los partidos de oposición y los acusa de organizar protestas con fines políticos.

El viernes, decenas de miles de personas de toda Serbia, los vecinos Kosovo, Montenegro, Bosnia y Macedonia del Norte se manifestaron en el centro de Belgrado en una muestra de apoyo a Vucic.

El sábado, Vucic renunció como líder del SNS y nombró al ministro de Defensa, Milos Vucevic, como su sucesor. Vucic dijo que seguirá siendo el jefe de estado.

"El mensaje de la manifestación de hoy es que somos completamente opuestos a las personas que estuvieron aquí ayer en este mismo lugar. No solo vinimos aquí a recoger su basura, sino que estamos promoviendo valores completamente diferentes y luchamos por un cambio, que debería ser mejor para todos"., aseguró Jelena, residente de Belgrado.