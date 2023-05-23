A un año del tiroteo en Uvalde, Texas, donde murieron 19 niños

El 24 de mayo se cumple un año del tiroteo en Uvalde, Texas, Estados Unidos, donde murieron 21 personas en una primaria, además de 17 heridos. El acontecimiento impactó al mundo por la manera en que ocurrieron los hechos; primer el asesinato de 19 menores y dos maestras; después las críticas a la policía por no actuar a tiempo.

Te dejamos un recuento de lo qué pasó el 24 de mayo de 2022 en la primaria de Uvalde.

¿Qué pasó en la escuela primaria de Uvalde ?

El 24 de mayo de 2022, Salvador Rolando Ramos, de 18 años ingresó a la Escuela Primaria Robb de Uvalde, donde abrió fuego contra niños y maestros. El tiroteo cobró 21 vidas e hirió a 17 más.

Presuntas imágenes del momento en el que el tirador entra a primaria de Texas

Ese día, Ramos inició el ataque en su casa tras disparar a su abuela. Despúes, se dirigió a la escuela y disparó en el exterior durante aproximadamente cinco minutos, para luego entrar con un rifle de asalto AR-15 a través de una puerta lateral abierta, sin encontrar resistencia armada.

Ramos se encerró dentro de un aula, donde mató a todas las víctimas del tiroteo; y permaneció allí durante aproximadamente una hora antes de ser abatido por una Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Este es el tercer tiroteo más mortífero en una escuela estadounidense después del tiroteo en Virginia Tech en 2007 y el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, así como ell más mortífero que haya ocurrido en Texas.

¿Por qué fue criticada la policía de Uvalde tras el tiroteo?

Los agentes de policía locales fueron criticados por sus acciones durante el tiroteo en Uvalde ya que esperaron 78 minutos antes de enfrentarse a Ramos. La policía también acordonó los terrenos de la escuela, lo que provocó violentos conflictos entre el cuerpo y los civiles que intentaban acceder a la escuela para rescatar a los niños.

Tiroteo en Uvalde: Video muestra a policías en pasillo de la escuela

El Departamento de Seguridad Pública de Texas reconoció que cometió un error al retrasar el asalto a la habitación donde se encontraban Ramos y las víctimas; y lo atribuyó a la decisión del jefe de policía del Distrito Escolar Independiente.

