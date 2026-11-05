¡Alerta en la CDMX! Un incendio al interior de un departamento en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, dejó como saldo una persona lesionada.

Los primeros informes indican que las llamas fueron provocadas por un tanque de gas.

Bomberos de la CDMX sofocan incendio por tanque de gas LP en la Cuauhtémoc

Elementos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos. Al entrar al departamento se encontraron con un cilindro de Gas LP, con capacidad de 20 kilos, cuyo contenido estaba incendiándose.

Los bomberos extinguieron el fuego y realizaron las labores de enfriamiento al interior del inmueble.

Un hombre resultó lesionado por el incendio en la Cuauhtémoc, por lo que fue valorado por una unidad médica. Se desconoce su identidad y su estado de salud actual. Además, se desconoce la gravedad de las heridas ocasionadas por las llamas.

“Derivado del incidente, una persona del sexo masculino, resultó lesionado”, explicó el cuerpo de Bomberos de la capital del país a través de un comunicado.

Informamos que acudimos a una vivienda, donde encontramos un cilindro de gas LP con capacidad para 20 kg cuyo contenido se encontraba incendiándose. Procedimos a extinguir el fuego y realizar labores de enfriamiento. Derivado del incidente, una persona del sexo masculino, resultó lesionado , por lo que solicitamos el apoyo de una unidad médica para su valoración. #Laborando @JefeVulcanoCova — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 5, 2026

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:

Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.