Selección mexicana femenil de Flag Football gana oro en World Games

En un partido "histórico", la selección mexicana femenil de Flag Football venció por un "holgado" marcador de "39 puntos a 6", a su similar de Estados Unidos, suficientes para conquistar la medalla de oro en los World Games.

La selección mexicana femenil de Flag Football mostró superioridad a lo largo de todo el torneo de los World Games, Juegos Mundiales de Birmingham 2022, al coronarse con la medalla de oro luego de llegar a la final de manera invita.

Es de resaltar que las mexicanas campeonas también se cobraron la revancha después de su derrota ocurrida durante el pasado mes de diciembre (2021), cuando fueron superadas por las norteamericanas en la Copa del Mundo, dejándolas en segundo lugar de aquel torneo.

Para los World Games, la selección mexicana femenil, llegaba como el segundo mejor equipo del mundo, luego de la medalla de plata conseguida en el Mundial que se efectuó en Israel en 2021.

En la fase preliminar del torneo, el "tricolor femenil" tuvo tres juegos y todos los ganó. Primero la selección mexicana femenil vecnió al representativo de Japón con un marcador de "34-13", después se impusieron "43-6" al seleccionado de Brasil y cerraron la primera fase con otra victoria ante la selección de Italia misma a la que "blanquearon" con marcador de "49-0".

Posteriormente, en la etapa de cuartos de final, la selección mexicana femenil de Flag Football se impuso a Francia con un marcador de "41 puntos a 6", dándoles el paso a las semifinales en donde vencieron al representativo femenil de Panamá, las superaron con marcador de "36-7".

¡MEXICANAS DE ORO!🥇🇲🇽🏈

La Selección Femenil de #FlagFootball se llevó la W y el primer lugar en los World Games venciendo a las estadounidenses 39-06 🔥🔥



📸 ©GRASIELA GONZAGA

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Selección mexicana femenil de Flag Football "vapulea" a su símil de Estados Unidos

En la final de los World Games celebrados en Birmingham, Alabama, la selección mexicana femenil de Flag Football derrotó a la escuadra local, el seleccionado femenil de Estados Unidos recibió 39 puntos de parte de las mexicanas que tan solo recibieron 6 puntos en contra.

El seleccionada femenil "azteca" mantuvo un muy buen partido tanto a la ofensiva como a la defensiva. Un "pick six" de Xiomara Ríos fue la apertura de la fiesta que desató la serie de puntos de parte de la ofensiva.

La "QB azteca", Diana Flores, logró cuatro pases de anotación, mientras que su receptora, Silvia Contreras logró tres recepciones de touchdown en contra del representativo femenil de las "barras y estrellas".

NFL espera que Flag Football sea deporte Olímpico

En los últimos tiempos, el Flag Football ha tomado gran popularidad alrededor del mundo, es por ello que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), liga profesional de Estados Unidos ha unido fuerzas con la Federación Internacional de Futbol Americano para que el Flag Football logre ingresar como "disciplina" en Juegos Olímpicos. Actualmente se trabaja para que este deporte tenga presencia en Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Pierre Trochet, presidente de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF), señala que: "Es un honor trabajar con la NFL para hacer realidad nuestra ambición compartida de incluir al Flag Football en los Juegos de Los Ángeles 2028".

En la actualidad, el Flag Football cumple con todos los requerimientos que exige el Comité Olímpico Internacional para considerar a un deporte como olímpico. Uno de los principales "requisitos" es que el deporte sea una disciplina ampliamente practicada, con un mínimo de 75 países y en al menos cuatro continentes en donde se practique. En ese sentido, el Flag Football (una variante del futbol americano) mantiene una presencia en cerca de 100 países en los cinco continentes.

Hasta ahora, el Flag Football ha formado parte de los Juegos Mundiales, un evento que reúne deportes no olímpicos, "trampolín" de disciplinas como taekwondo y triatlón que posteriormente han sido considerados como deporte olímpico.