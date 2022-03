Nueve equipos de la NFL inician actividades comerciales y de responsabilidad social en México 

El embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar , informó que le enorgullece dar la bienvenida a nueve grandes equipos de la National Football League (NFL) que desde este año estarán más cerca que nunca de sus seguidores mexicanos.

A través de un comunicado informó qué hay más de 48 millones de aficionados de la NFL en México , el mayor número de fans fuera los Estados Unidos.

“La Embajada ha trabajado con la NFL en iniciativas para desarrollar el fútbol americano en este país, incluyendo sus programas Tochito NFL y Play 60. No hay mejor herramienta que el futbol americano para fomentar hábitos sanos en la vida de los cerca de 80 mil jóvenes mexicanos, hombres y mujeres que actualmente lo practican”.

Nueve equipos de la NFL intensifica operaciones en México.

Dijo que estos nueve equipos: los Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Pittsburgh Steelers, y San Francisco 49ers- han inspirado a generaciones enteras con sus programas comerciales y de responsabilidad social en México.

“La temporada pasada, los jugadores Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez representaron a México en la NFL.

Finalmente mencionó que en esta nueva etapa, la diplomacia deportiva aumentará el número de jugadores, entrenadores, aficionados y socios estratégicos de la NFL y sus equipos, en cada rincón de este país.

“Es hora de salir al campo! México, are you ready for some football?”