¡Mordidas y patadas! Selma Blair ante la justicia: no culpable de agresión en vuelo y hospital; apuntan emergencia médica

La actriz Selma Blair, recordada por sus icónicos papeles en Cruel Intentions, Legally Blonde y Hellboy, se encuentra en el centro de una polémica que va mucho más allá de las pantallas. Esta semana compareció ante un tribunal y se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado, luego de un incidente que sacudió a pasajeros, tripulación y al mundo del espectáculo.

Durante un vuelo de Delta Airlines con ruta de Los Ángeles a Nueva York, dos sobrecargos reportaron lesiones atribuidas a Blair. Según la fiscalía, la actriz pateó y mordió a un auxiliar de vuelo y causó laceraciones a otro. Pero el incidente no terminó al aterrizar: ya en el hospital, las agresiones habrían continuado, involucrando al menos a tres personas en total.