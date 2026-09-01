¡Hay puente! Este día de septiembre no habrá clases, según la SEP

El regreso a las aulas apenas comienza y para estudiantes, madres y padres de familia ya aparece en el calendario la primera pausa del ciclo escolar; recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció las fechas que marcarán septiembre de 2026 y, entre ellas, destaca la primera suspensión de actividades docentes del nuevo periodo escolar.

El ciclo 2026-2027 arrancó oficialmente este lunes 31 de agosto para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, el calendario escolar ya contempla una fecha de suspensión apenas unas semanas después del regreso.

¿Cuándo será el primer “puente” del ciclo escolar 2026-2027?

¡Atención, estudiantes! La fecha que marca el calendario de la SEP es el 16 de septiembre de 2026, establecido como día de suspensión del personal docente.

El detalle resulta relevante porque septiembre comienza prácticamente al mismo tiempo que el nuevo ciclo escolar. Las clases iniciaron el 31 de agosto y, poco después, llegará esta primera fecha de suspensión contemplada oficialmente en el calendario.

El 15 de septiembre, de acuerdo con el calendario señalado en la información oficial, no aparece como día de suspensión de clases. Por ello, las familias deberán considerar que la fecha marcada expresamente para la suspensión es el 16 de septiembre.

En otras palabras, el regreso a las aulas no tendrá que esperar demasiado para encontrar su primera pausa contemplada en el calendario escolar.

El calendario escolar contempla 185 días de clases

El ciclo escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en particulares incorporadas al Sistema Nacional de Educación.

Además de las fechas de suspensión, el calendario contempla otras actividades que forman parte de la organización del ciclo escolar, entre ellas las sesiones del Consejo Técnico Escolar y distintos periodos establecidos para el desarrollo de las actividades educativas.

Para septiembre, después del arranque del ciclo y de la suspensión del 16 de septiembre, aparece otra fecha importante: el 25 de septiembre, cuando está programada la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

De esta manera, el calendario deja definidas desde el inicio las principales fechas que deberán tomar en cuenta las familias durante las primeras semanas del nuevo ciclo.

Regreso a clases y primera suspensión: estas son las fechas clave para la SEP

El ciclo escolar comenzó el 31 de agosto de 2026, pero septiembre concentra desde sus primeros días varias fechas que conviene tener presentes.

El 15 de septiembre no está señalado en el calendario como día de suspensión de clases, mientras que el 16 de septiembre sí aparece como suspensión del personal docente.

Posteriormente, el 25 de septiembre está programada la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.