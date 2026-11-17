La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido las fechas clave que regirán el desarrollo del ciclo escolar 2026-2027, proporcionando una guía indispensable para que las familias mexicanas organicen con la debida antelación sus actividades, los días de descanso obligatorio, las sesiones de trabajo del Consejo Técnico Escolar (CTE) y los trámites administrativos fundamentales para la educación básica.

Esta planificación anticipada permite a padres de familia y tutores coordinar la vida familiar con los periodos de suspensión de labores docentes y las vacaciones de invierno, garantizando además el cumplimiento oportuno de procesos cruciales como las preinscripciones para el siguiente ciclo escolar.

Fechas clave de suspensión de labores, CTE y el próximo periodo vacacional

Entre las fechas marcadas en el calendario oficial destaca el 16 de noviembre de 2026, día en que se suspenderán las labores docentes en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, otorgando un descanso obligatorio para el personal educativo y los estudiantes.

Asimismo, el 27 de noviembre de 2026 se llevará a cabo la siguiente sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, fecha en la que tampoco habrá clases para los alumnos, destinando este tiempo a la planeación y evaluación pedagógica por parte de los maestros.

Posteriormente, el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 marcará las vacaciones de invierno para toda la comunidad escolar, ofreciendo un merecido receso por las festividades de fin de año antes de la reanudación oficial de las clases el 7 de enero de 2027, una vez concluido el taller intensivo de formación continua para docentes.

Ya iniciado el 2027, el 29 de enero tendrá lugar la primera sesión del CTE del año, implicando una nueva suspensión de actividades escolares para los estudiantes durante el último viernes del mes.

Atención: periodo oficial de preinscripciones para el ciclo 2027-2028

Finalmente, la autoridad educativa hace un llamado a las familias para agendar el periodo oficial de preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028, el cual se llevará a cabo del 2 al 12 de febrero de 2027.

Este trámite es fundamental para asegurar un espacio en preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, por lo que se exhorta a los tutores a tener listos los documentos necesarios y realizar el proceso en las fechas señaladas para garantizar la continuidad educativa de los menores.