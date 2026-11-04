¿Saldrán antes? Esta es la fecha exacta en la que comienzan las vacaciones de invierno 2026

¿Se van a adelantar las vacaciones de invierno este 2026? De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, este mes viene cargado de suspensiones de clases antes de darle paso al descanso navideño.

Estas son las fechas exactas de los puentes de noviembre y cuándo arrancan formalmente las vacaciones.

Suspensión de clases en noviembre

Antes de llegar al periodo vacacional, el mes de noviembre tiene varias fechas de descanso para los alumnos de educación básica. El segundo puente oficial es para el lunes 16 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

El viernes 27 de noviembre no habrá clases por la junta mensual del Consejo Técnico Escolar.

Recordemos que el primer puente de este mes fue el celebrado del 30 de octubre al 2 de noviembre por la combinación del Consejo Técnico del mes pasado y el Día de Muertos que cayó en lunes.

⚠️📚 ¿Se extiende el megapuente escolar? Estos son los estados donde se suspenden las clases mañana, 3 de noviembre ⬇️https://t.co/FL96ClMw5j#SuspensiónEscolar — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) November 3, 2026

¿Cuándo empiezan oficialmente las vacaciones de invierno?

El periodo de vacaciones de invierno está programado en el calendario escolar a partir del lunes 21 de diciembre de 2026.

Esto significa que el último día de clases para los estudiantes en las aulas será el viernes 18 de diciembre.

A partir del fin de semana del 19 y 20 de diciembre, los alumnos podrán disfrutar de su descanso oficial.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno para los alumnos abarcan hasta la primera semana del nuevo año. El descanso estudiantil concluye oficialmente el martes 5 de enero de 2027.

El miércoles 6 de enero está marcado en el calendario como suspensión, por lo que el regreso a las aulas para los estudiantes será el jueves 7 de enero de 2027.

¿Cuándo regresan los maestros de las vacaciones?

Los alumnos continúan descansando los primeros días de enero, aunque los maestros y personal directivo reanudarán actividades antes.

Los días lunes 4 y martes 5 de enero están destinados en el calendario para el taller intensivo de formación para docentes.