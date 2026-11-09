Videos sobre Guadalupe Taddei exhiben las advertencias de José Alfredo Hernández Casillas y reavivan los señalamientos de corrupción contra figuras del entorno de Morena en México.

¡Los memes también hacen política! La corrupción y los presuntos actos de impunidad atribuidos a figuras de Morena se han convertido en blanco del humor mexicano, mientras nuevas grabaciones sobre Guadalupe Taddei alimentan la conversación en redes sociales.

En uno de los videos difundidos aparece José Alfredo Hernández Casillas, quien relata que habría advertido a la entonces presidenta del INE que, si algo le ocurría, revelaría información y declaraciones que asegura tener resguardadas en Europa, Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué José Alfredo habría amenazado a Guadalupe Taddei?

En la grabación, Hernández Casillas lanza una advertencia directa contra Taddei y

el organismo electoral, en medio de un conflicto con sus socios.

Según la investigación citada, habría realizado esos registros como respaldo ante posibles disputas y para ejercer presión sobre la exfuncionaria.