La polémica por los presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a ocupar un espacio en la conferencia matutina.

Durante la mañanera de este viernes 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a los señalamientos contra Guadalupe Taddei y apuntó hacia la administración del exconsejero presidente Lorenzo Córdova.

La mandataria sostuvo que las irregularidades relacionadas con los proveedores y las contrataciones del organismo electoral no comenzaron durante la gestión de Taddei, sino que tienen antecedentes en administraciones anteriores. Con ello, volvió a cuestionar el papel que desempeñó Córdova cuando estuvo al frente del instituto.

Además, Sheinbaum consideró que la difusión de los escándalos relacionados con Taddei tendría un propósito político, el cual es afectar a Morena y al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

“Todo esto que salió tenía un objetivo. Afectar al movimiento”, expresó la mandataria.

Gobierno federal apunta a Lorenzo Córdova por la polémica del INE

En medio de los cuestionamientos por las presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, el Gobierno federal ha insistido en que el problema debe revisarse desde administraciones anteriores.

La presidenta ha señalado que durante el periodo de Lorenzo Córdova también existían contratos y mecanismos de contratación con empresas proveedoras que actualmente están bajo cuestionamiento.

De acuerdo con declaraciones previas de Sheinbaum, Córdova tuvo responsabilidad en el nombramiento de integrantes de los organismos electorales locales, entre ellos quienes posteriormente mantuvieron relaciones contractuales con empresas señaladas en la polémica.