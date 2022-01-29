Sergio Mattarella es reelegido como presidente de Italia

El presidente italiano, Sergio Mattarella, fue reelegido para un segundo mandato el sábado 29 de enero. Mattarella dijo que estaba obligado a aceptar la decisión del Parlamento de Italia al reelegirlo como jefe de estado.

Esto a pesar de tener planes de retirarse debido a la actual crisis del coronavirus y las difíciles condiciones económicas y sociales de Italia.

Mattarella ganó la presidencia de Italia luego de una octava ronda de votación entre más de 1,000 diputados y delegados regionales en la Cámara de Diputados, que estalló un fuerte aplauso cuando Mattarella superó los 505 votos necesarios para la elección.

En total, Mattarella obtuvo 759 votos.

En el sistema político de Italia, el presidente es una figura poderosa que puede nombrar a los primeros ministros y, a menudo, se le pide que resuelva las crisis políticas. Los gobiernos de la tercera economía más grande de la zona euro sobreviven alrededor de un año en promedio.

Sergio #Mattarella ha sido reelegido como Presidente de la #República italiana.



Un honor ser representados para los próximos 7 años por una persona tan competente y respetable 👏🏼👏🏼👏🏼



Felicidades, le deseamos buen trabajo y ¡viva l’#Italia! 🇮🇹@ItalyMFA @ItalyMFA_int @Quirinale pic.twitter.com/L0jv4wws5B — Italy in Mexico (@ItalyinMEX) January 29, 2022

Mattarella: sin poder dejar la presidencia de Italia

Mattarella, de 80 años, había descartado permanecer como presidente, pero con la estabilidad política del Italia en riesgo, cambió de opinión ante los llamamientos de los líderes parlamentarios que se reunieron con él en su palacio ese mismo día.

"Estas circunstancias imponen no eludir los deberes que nos convocan y que naturalmente deben prevalecer sobre otras consideraciones y perspectivas personales divergentes, con el compromiso de estar a la altura de las expectativas y esperanzas de la gente", dijo Mattarella durante un discurso posterior a su reelección.

Aliviados, los líderes del partido agradecieron a Sergio Mattarella por aceptar quedarse como presidente, pero los intentos fallidos de reemplazarlo durante siete rondas electorales han dejado profundas cicatrices, con repercusiones potencialmente peligrosas para la estabilidad política de Italia.

No obstante, es probable que los mercados financieros reaccionen positivamente al statu quo, lo que hará que el primer ministro Mario Draghi, quien dejó en claro que esperaba convertirse en presidente, continúe como primer ministro en su lugar.