Fórmula 1: Sergio Pérez vuelve a la carrera del Gran Premio de Bélgica

Sergio Pérez regresó a la carrera del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 a pesar de que sufrió un accidente en la vuelta de formación debido a las condiciones climáticas, informó mediante un comunicado Christian Horner, jefe de Red Bull, escudería a la que pertenece el mexicano.

El clima pospuso el inicio de la carrera de la Fórmula 1 durante varias horas; por lo que los automovilistas reconocieron que no existían las condiciones para manejar.

Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez perdió el control durante la vuelta de formación por la superficie mojada de la pista provocando que se estrellara contra las barreras en los Combes.

Sergio Pérez no sufrió lesiones graves, ya que pudo salir del auto por su propia cuenta, sin embargo, el auto del jalisciense tuvo daños en la parte frontal, por lo que se anunció que no podría iniciar la carrera.

Te recomendamos: Tokyo 2020: México gana dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos

Sin embargo, Sergio Pérez sí pudo competir gracias a que su equipo arregló los daños que sufrió tras el incidente. Por lo que el director de la carrera, Michael Masi, confirmó que el piloto mexicano volverá desde el pitlane.

Retrasos en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

La carrera por el Gran Premio de Bélgica se retrasó durante varias horas debido a las condiciones climatológicas que hay en la región manteniendo por ahora a todos los conductores en los pits.

El incidente que sufrió Sergio Pérez durante la vuelta de formación provocó que se perdiera el arranque desde la séptima posición que ganó ayer en la clasificación, por lo que espera un mejor resultado.

El mexicano declaró en su cuenta de Twitter que tenía el ritmo para una mejor carrera, pero una mala estrategia causó esta calificación no le haya gustado del todo al piloto Sergio Pérez. “Nos equivocamos nosotros, ¡mañana regresaremos!”.

Teníamos ritmo para pelear por mucho mejor Qualy. Nos equivocamos en nuestra estrategia, en un principio pensé que Hamilton me había bloqueado de más, pero no fue así, estaba en todo su derecho. Nos equivocamos nosotros, ¡mañana regresaremos!#BelgianGP #chargeon pic.twitter.com/TSGQn2YzV5 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 28, 2021