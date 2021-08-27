Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United

El Manchester United confirmó el regreso de su estrella Cristiano Ronaldo, tras 12 años de haber dejado al club de la Premier League.

A través de sus redes sociales, la escuadra inglesa informó que llegó a un acuerdo con la Juventus de Turín para poder hacer el traspaso del jugador portugués.

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"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico", se lee en un comunicado compartido por la escuadra.

Sí, es una locura y está pasando.



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗿𝗲𝘆 ❤️#MUFC @Cristiano — Manchester United (@ManUtd_Es) August 27, 2021

Asimismo, los Red Devil recordaron el historial de triunfos del atacante luso que ha sido cinco veces ganador del Balón de Oro, ha ganado, hasta ahora, más de 30 trofeos importantes durante su carrera, incluidos cinco títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, cuatro Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, siete títulos de liga en Inglaterra, España e Italia, y la Liga Europea. Además del campeonato para su Portugal natal.

El delantero portugués llegó al Manchester United en la temporada 2003/04, cuando Sir Alex Ferguson estaba al mando de la escuadra inglesa, y Ronaldo logró ganarse su confianza convirtiéndose en la figura del equipo, hasta la temporada 2008/09, cuando dijo adiós al club.

De acuerdo con medios deportivos ingleses, el Manchester United pagó a la Juventus 25 millones de euros por el traspaso de Cristiano Ronaldo, con quien tienen un contrato hasta 2023.

Salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín

Horas antes de confirmar el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, el director técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, anunció el deseo del futbolista portugués por abandonar a la escuadra italiana.

“Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”, explicó el estratega.

Comenzó la conferencia de prensa.



🎙 Allegri: "Ayer @Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana."#JuveEmpoli — JuventusFC (@juventusfces) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus en 2018 y disputó un total de 133 encuentros oficiales entre juegos de Serie A, Champions League y partidos de Copa.

Asimismo, marcó 101 goles y conquistó dos títulos de Serie A, dos Supercopas de Italia y una Copa.

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