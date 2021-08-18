Video: Serpiente en supermercado de Australia

Serpiente en supermercado de Australia, sorprende a trabajadores y clientes. Una mujer que caminaba por el pasillo de las especias, fue sorpendida cuando se encontró de frente con una pitón de tres metros de largo.

Serpiente aparece entre los estantes de un supermercado en Sidney

Helaina Alati se disponía a elegir algunas especias cuando súbitamente se encontró cara a cara con la imponente serpiente, una pitón Morelia Spilota de unos tres metros de largo, que emergió de entre los estantes.

Por fortuna Helaina Alati, quien hizo el hallazgo, fue una experimentada cazadora de serpientes por lo que pudo retirar a la pitón de la tienda, de manera segura.

Helaina Alati, cliente de supermercado:

"Estaba en el pasillo de las especias buscando algo para condimentar el pollo que cenaría, así que en un principio no la observé por estar concentrada en los frascos de aderezos. Cuando miré para la derecha, su cabeza estaba asomándose".

La cabeza de la serpiente se le acercó a menos de 20 centímetros, señaló Alati, quien de inmediato se fue a su casa para recoger su equipo y así capturar de manera segura a la pitón de tres metros de largo.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping in Sydney. 🐍



The python gave shoppers a fright, slithering around the spices at a Woolworths at Glenorie.



The reptile was eventually removed by a snake catcher. #9News pic.twitter.com/42T3zaUngT — 9News Australia (@9NewsAUS) August 17, 2021

Clientes pasaron por el estante donde reposaba la lpitón de tres metros de largo

De hecho, la experta en serpientes aseguró que inicialmente en animal estaba acurrucado detrás de las especias por lo que docenas de personas pudieron pasar por el lugar sin ni siqueira darse cuenta.

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El personal del "Woolworths", ubicado en el suburbio de Glenorie en Sidney, acordonó el pasillo mientras Alati se fue a casa por su equipo para capturar a la serpiente que más tarde fue liberada en los matorrales de las afueras de Woodlands.

A través de un comunicado, la cadena de supermercados Woolworths señaló:

"Cliente extraño y resbaladizo fue encontrado en el pasillo de las especias. Una vez identificado, nuestro equipo de trabajadores reacciono con calma y rápidamente para armar un cordón que proteja a los clientes".