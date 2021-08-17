YouTube no permitirá cuentas que le pertenezcan a los talibanes

YouTube de Alphabet Inc, señaló que prohibirá las cuentas que se cree que son propiedad y están operadas por talibanes, mientras las compañías de redes sociales de Estados Unidos, se apresuran a aclarar públicamente sus normas respecto al grupo que tomó el gobierno de facto de Afganistán.

YouTube no permitirá cuentas de los talibanes

Desde el mes pasado, Estados Unidos retiró el grueso de sus tropas que le quedaban en territorio afgano y desde ese entonces, la campaña de los talibanes se aceleró mientras que las defensas del Ejército de Afganistán se fueron desvaneciendo hasta que finalmente los insurgentes talibanes tomaron el control de la capital, Kabul.

Su regreso ha desatado el temor de parte de ciudadanos y extranjeros acerca de que se reprima la libertad de expresión y los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, además de la preocupación sobre que su nación se convierta nuevamente en un foco del terrorismo mundial.

Miles de afganos huyen de su país para no vivir bajo el yugo de los talibanes, que ahora tienen bajo control siete ciudades de #Afganistán y su capital #Kabul. Arturo Engels (@engelsito) con la información.



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WhatsApp también le da la espalda a los talibanes

El diario británico Financial Times, informó que el servicio de mensajería de WhatsApp, propiedad de Facebook Inc. ha cerrado una línea de ayuda para quejas que fue creada por los talibanes después de que estos tomaran el control de Kabul, la capital afgana.

Aunque hasta ahora, portavoz de WhatsApp se ha negado a comentar la medida, recién señaló que el servicio de mensajería instantánea se encuentra obligado a prohibir las cuentas que parezcan representarse a sí mismas como cuentas oficiales de los talibanes, esto como parte de las leyes de sanciones de Estados Unidos.

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Facebook también bloqueó canales "oficiales" de los talibanes

El número para quejas que era una línea de emergencia para que los civiles informaran sobre la violencia, los saqueos y otros problemas en Afganistán también fue bloqueado por Facebook, junto con otros canales de los insurgentes talibanes.

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Facebook, había dicho con anterioridad, que designa a los talibanes como un grupo terrorista y los prohíbe en sus plataformas, al igual que a los contenidos que les apoyan. Por su parte, YouTube, no efectuó comentarios cuando se le cuestionó si había prohibido a los talibanes.