“Si el Gobierno me va a cobrar más por IEPS: ¿qué va a hacer con mi dinero?”

En la Cámara de Diputados hay una propuesta para aumentar el IEPS a la cerveza y a los productos con alto contenido de sodio, solo porque existe el alto consumo y son dañinos, de acuerdo con la lógica de los legisladores de Morena.

La opinión de Uriel Estrada

“No habrá nuevos impuestos. Eso es lo que nos están diciendo rumbo al paquete económico de 2027.

Pero al mismo tiempo, en Morena ya se habla de revisar el IEPS, impuestos para productos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas, es decir, sopas instantáneas, botanas, embutidos, cerveza y otros productos podrían terminar pagando más a partir del próximo año.

Y sí, técnicamente pueden decir no es un impuesto nuevo porque ya existe, ero ojo, si algo que hoy cuesta 100 mañana cuesta más por una decisión fiscal, el bolsillo no va a preguntar si el impuesto es nuevo o si solamente lo actualizaron.

Ahora dicen que lo hacen para cuidar nuestra salud. ¡Mentira!

Quieren más dinero porque se están vaciando las arcas, y bueno, si el Gobierno me va a cobrar más porque está preocupado por mi salud: ¿qué va a hacer con el dinero?

Porque si el argumento es sanitario, yo quiero ver la política sanitaria, quiero saber cuánto se va a recaudar, a dónde va a ir, cuánto terminará en medicinas, cuánto terminará en más hospitales, cuánto en atención médica, cuánto en agua potable, cuánto en programas que realmente hagan más fácil comer y vivir mejor.

Porque cobrar es la parte fácil... convertir ese dinero en mejor salud es la parte que el Gobierno también tiene que demostrar.

El paquete económico 2027 todavía no ha sido presentado. Hacienda debe entregarlo al Congreso a más tardar el 8 de septiembre, pero cuando llegue el paquete, habrá que leer la letra chiquita porque pueden llamarlo ajuste, actualización o modificación de impuestos, pero el contribuyente lo va a llamar de una manera mucho más sencilla.

¿Cuánto me va a costar?

Y si la respuesta es más, entonces también tenemos derecho a preguntar: ¿para qué quieres ese dinero, Gobierno?”.