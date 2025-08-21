¡Atención! Advierten por bacheo intensivo y cierres nocturnos en CDMX todo agosto, ¿dónde?

Tu regreso a casa o tus traslados nocturnos por la CDMX están a punto de cambiar. Si eres de los que transita por la capital después de las 10 de la noche, esta información es crucial. El Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan de bacheo intensivo que provocará cierres nocturnos en vialidades primarias durante los próximos 100 días, comenzando de inmediato.

Calendario de cierres nocturnos en CDMX: Agosto y septiembre 2025

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo al Programa Integral de Bacheo Nocturno, y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse-CDMX) ya ha publicado el primer calendario de trabajos. Las obras se realizarán en un horario de 22:00 a 05:00 horas para minimizar el impacto vial. Toma nota de las fechas y vialidades afectadas para que puedas planificar tus rutas:



Miércoles, 20 de agosto: Avenida Insurgentes . Cierre de carriles en sentido norte-sur, desde Calzada Ticomán hasta Retorno del Duque.

. Cierre de carriles en sentido norte-sur, desde Calzada Ticomán hasta Retorno del Duque. Jueves, 21 de agosto: José Loreto Fabela . Cierre de carriles en ambos sentidos, de Av. Oceanía a Eje 6 Norte.

. Cierre de carriles en ambos sentidos, de Av. Oceanía a Eje 6 Norte. Viernes, 22 de agosto: Eje 2 Oriente . Cierre de carriles sur-norte (22:00 a 02:00 h) y posteriormente norte-sur (02:00 a 05:00 h), de Periférico Sur a Periférico Norte.

. Cierre de carriles sur-norte (22:00 a 02:00 h) y posteriormente norte-sur (02:00 a 05:00 h), de Periférico Sur a Periférico Norte. Domingo, 24 de agosto: Canal de Tezontle . Cierre de carriles poniente-oriente (22:00 a 02:00 h) y después oriente-poniente (02:00 a 05:00 h), de Calzada de la Viga a Periférico.

. Cierre de carriles poniente-oriente (22:00 a 02:00 h) y después oriente-poniente (02:00 a 05:00 h), de Calzada de la Viga a Periférico. Lunes, 25 de agosto: Periférico (ambos sentidos) . Tramo afectado de Paseo de la Reforma a Cafetales.

. Tramo afectado de Paseo de la Reforma a Cafetales. Martes, 26 de agosto: Eje 4 Oriente.

Eje 4 Oriente. Miércoles, 27 de agosto: Eje 5 Norte.

Eje 5 Norte. Jueves, 28 de agosto: Eje 1 Sur.

Eje 1 Sur. Viernes, 29 de agosto: Avenida Paseo de la Reforma.

Avenida Paseo de la Reforma. Sábado, 30 de agosto: Avenida Oceanía.

Avenida Oceanía. Domingo, 31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.

Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa. Lunes, 1 de septiembre: Canal de Tezontle (segunda intervención).

Canal de Tezontle (segunda intervención). Martes, 2 de septiembre: Eje Vial conformado por Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad.

La Sobse precisó que los detalles sobre los tramos y carriles exactos para las fechas del 26 de agosto en adelante se comunicarán en los próximos días a través de sus canales oficiales.

El problema de fondo: Aumento alarmante de socavones en CDMX

La necesidad de este programa de bacheo se vuelve aún más evidente al analizar las cifras de socavones en la CDMX. La situación ha alcanzado un punto crítico este 2025.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó recientemente que, hasta agosto de 2025, se han registrado 153 socavones en la ciudad. Esta cifra es alarmante porque supera los 130 hundimientos contabilizados en todo el año 2024.



Socavones hasta agosto 2025: 153

37 en vialidades primarias (atendidas por este programa). 116 en vialidades secundarias.

153 Socavones en todo 2024: 130

Este incremento evidencia una aceleración del problema del subsuelo en la capital, haciendo indispensables las labores de mantenimiento y reparación vial para garantizar la seguridad de todos.