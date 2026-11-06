Un nuevo video difundido por Latinus volvió a colocar a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en el centro de la polémica.

Y es que, en las imágenes aparece José Alfredo Hernández Casillas, quien relata cómo habría amenazado a la exfuncionaria con revelar declaraciones y material que, asegura, tiene resguardado en distintos países.

La grabación contiene una advertencia que llamó la atención por su tono: “Me pasa algo a mí, te lleva la ching4d* a ti y a todo tu put@ INE”, expresa Hernández Casillas al referirse a una conversación que, según su relato, sostuvo con Taddei.

¿Qué dice el video en el que José Alfredo amenaza a Guadalupe Taddei?

En el fragmento difundido se escucha a José Alfredo Hernández Casillas hablar sobre las advertencias que asegura haber hecho a Guadalupe Taddei durante el deterioro de su relación.

Se menciona que tenía declaraciones suyas resguardadas en Europa, Estados Unidos y Canadá, además de información que podía revelar en México.

En la grabación se escucha la siguiente frase:

“Tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el put@ rollo que puedo decir aquí en México”.

De acuerdo con la investigación, Hernández Casillas habría realizado las grabaciones como una especie de respaldo ante un posible conflicto con sus socios y para ejercer presión sobre la entonces presidenta del INE.

Más del cochinero en el @INEMexico@latinus_us difunde video donde José Alfredo Hernández Casillas presuntamente amenaza a Taddei



Afirma tener material protegido en el extranjero ante cualquier represalia



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/nd4ocqBaPZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 6, 2026

UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales

La difusión de este nuevo video ocurre en medio de las investigaciones financieras relacionadas con proveedores electorales y la polémica que rodea a la expresidenta del INE.

El pasado 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 personas morales.

La medida se tomó luego de identificar operaciones financieras que presentaban elementos de riesgo y que requieren ser revisadas por las autoridades correspondientes.

Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los posibles hechos y se determinen las responsabilidades que pudieran existir.