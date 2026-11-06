Un nuevo video difundido por Latinus volvió a colocar a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en el centro de la polémica.
Y es que, en las imágenes aparece José Alfredo Hernández Casillas, quien relata cómo habría amenazado a la exfuncionaria con revelar declaraciones y material que, asegura, tiene resguardado en distintos países.
La grabación contiene una advertencia que llamó la atención por su tono: “Me pasa algo a mí, te lleva la ching4d* a ti y a todo tu put@ INE”, expresa Hernández Casillas al referirse a una conversación que, según su relato, sostuvo con Taddei.
¿Qué dice el video en el que José Alfredo amenaza a Guadalupe Taddei?
En el fragmento difundido se escucha a José Alfredo Hernández Casillas hablar sobre las advertencias que asegura haber hecho a Guadalupe Taddei durante el deterioro de su relación.
Se menciona que tenía declaraciones suyas resguardadas en Europa, Estados Unidos y Canadá, además de información que podía revelar en México.
En la grabación se escucha la siguiente frase:
“Tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el put@ rollo que puedo decir aquí en México”.
De acuerdo con la investigación, Hernández Casillas habría realizado las grabaciones como una especie de respaldo ante un posible conflicto con sus socios y para ejercer presión sobre la entonces presidenta del INE.
UIF bloquea cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales
La difusión de este nuevo video ocurre en medio de las investigaciones financieras relacionadas con proveedores electorales y la polémica que rodea a la expresidenta del INE.
El pasado 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 personas morales.
La medida se tomó luego de identificar operaciones financieras que presentaban elementos de riesgo y que requieren ser revisadas por las autoridades correspondientes.
Además, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los posibles hechos y se determinen las responsabilidades que pudieran existir.