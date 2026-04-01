¿Médicos o practicantes? Padres acusan negligencia médica en Tláhuac que el IMSS-Bienestar

Stephanie Sánchez mantiene viva una lucha que no conoce el olvido. Su objetivo es claro: evitar que otra madre experimente el dolor de perder a un hijo debido a la deficiente atención en el sistema de salud. Junto a Jair Frías, la madre denuncia que su bebé, Stephano, falleció a causa de una negligencia médica ocurrida en el Hospital General de Tláhuac, perteneciente al IMSS Bienestar.

A pesar de que los hechos ocurrieron en 2019, la familia continúa exigiendo que se deslinden responsabilidades por la tragedia que marcó sus vidas.

Cronología de una tragedia anunciada

La historia comenzó el 28 de marzo de 2019 con el nacimiento de Stephano. Desde el primer momento, la falta de ética profesional y la carencia de insumos en el nosocomio complicaron el estado de salud del recién nacido.

El pequeño permaneció internado durante cinco días, periodo en el cual sus padres documentaron las irregularidades. Jair Frías relata que el 29 de marzo de 2019 encontró a su hijo con una coloración verdosa y sin indicadores médicos que monitorearan su estado.

La gravedad del caso se acentuó por la demora en la atención especializada. Fue hasta 29 horas después del alumbramiento cuando finalmente otorgaron el pase para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y la familia pudo contactar, por primera vez, a una pediatra. Para ese momento, el diagnóstico era devastador: el bebé había aspirado meconio y presentó asfixia durante el proceso de parto.

Quirófanos sin especialistas: El peso de la mala praxis

Uno de los puntos más críticos de la denuncia señala que en el quirófano no se encontraba personal médico especialista. Los padres aseguran que solo había residentes realizando prácticas profesionales. Los testimonios indican que, aunque el personal de enfermería estaba presente, carecían de instrucciones claras para actuar. Según relata Jair, las enfermeras manifestaban su impotencia al no tener un doctor que diera las indicaciones necesarias para tratar al menor.

Esta situación no es solo una percepción de los afectados. Tanto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) emitieron conclusiones tras analizar el caso.

Ambos organismos determinaron que la atención brindada no fue la adecuada. En sus resoluciones, subrayaron que la falta de personal suficiente en la clínica tuvo un impacto negativo directo en la salud del infante, confirmando la existencia de omisiones graves y mala praxis en casi todo el procedimiento médico.

Siete años sin respuestas ni justicia

Actualmente, en 2026, la familia enfrenta el hecho de que, tras 7 años del fallecimiento, no se han registrado avances significativos en el castigo a los responsables. Stephanie Sánchez afirma que, aunque sabe que nada le devolverá a su hijo, su persistencia busca proteger a otras familias de este sufrimiento.

A más de un lustro de la muerte de Stephano, el reclamo de justicia de Stephanie y Jair sigue vigente, evidenciando un sistema que falló en su misión de proteger la vida de un recién nacido.

