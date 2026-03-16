¡Tragedia por negligencia! Mujer otomí pierde a su bebé y CNDH exige reparación al IMSS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10/2026 en la que exige al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría de Salud de Hidalgo reparar el daño causado a una mujer indígena otomí que perdió a su bebé en 2023, luego de recibir una atención médica deficiente durante las últimas semanas de su embarazo.

El caso, documentado por el organismo nacional que encabeza Rosario Piedra Ibarra, expone una cadena de omisiones médicas y decisiones cuestionables que derivaron en la muerte fetal, en lo que la Comisión calificó como un episodio de violencia obstétrica y vulneración de derechos humanos.

Una atención médica marcada por omisiones: La realidad de una clínica del IMSS

De acuerdo con el informe, el 10 de julio de 2023 la mujer, con 38 semanas de gestación, acudió al Hospital Rural No. 30 del IMSS en Ixmiquilpan, Hidalgo, tras presentar pérdida transvaginal. Sin embargo, su valoración inicial no fue realizada por personal médico especializado, sino por una persona de servicio social.

En ese momento se determinó que el trabajo de parto no había iniciado y se le solicitó realizar un nuevo ultrasonido. Al día siguiente, la paciente presentó el estudio y recibió un diagnóstico tranquilizador: le informaron que todo se encontraba en condiciones normales y fue enviada de vuelta a su casa.

La situación cambió cuando decidió acudir a un laboratorio particular para realizar otro ultrasonido obstétrico. Ahí, la interpretación del estudio reveló la urgencia de practicar una cesárea.

Dirigimos la #Recomendación 10/2026 a @Tu_IMSS y a @Salud_Hidalgo para exigir la reparación del daño a una mujer indígena otomí que sufrió violencia obstétrica, lo que provocó la pérdida de su bebé y graves afectaciones a su proyecto de vida.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/9BIPPsCbfl — CNDH en México (@CNDH) March 15, 2026

Un diagnóstico tardío y consecuencias irreversibles

Con el nuevo resultado en mano, la mujer regresó al hospital del IMSS. No obstante, según la documentación revisada por la CNDH, el mismo personal médico residente desestimó el ultrasonido al afirmar que “el peso del bebé no era fiable”.

Tras una hora de espera, la situación dio un giro devastador: se confirmó la muerte fetal.

La Comisión también señaló que a la mujer se le solicitó firmar una autorización para un procedimiento quirúrgico sin que se le explicaran adecuadamente los riesgos. Posteriormente fue trasladada al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente recibió la atención médica necesaria.

Violaciones a derechos y exigencia de reparación: Estas son las demandas de la CNDH a hospital del IMSS

El organismo nacional concluyó que en este caso se vulneraron varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de la salud materna, el acceso a la información médica y el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia en el ámbito obstétrico.

Además, la investigación determinó que el hospital del IMSS omitió evaluaciones indispensables para determinar el riesgo obstétrico y no realizó pruebas necesarias para verificar el bienestar del bebé.

Por su parte, en el Hospital General del Valle del Mezquital tampoco se documentaron completamente las características del producto de la gestación ni se informó a la familia sobre estudios posteriores que permitieran esclarecer la causa del fallecimiento.

Ante estos hechos, la CNDH solicitó que tanto el IMSS como la Secretaría de Salud de Hidalgo reparen integralmente el daño ocasionado y brinden atención psicológica y tanatológica a las víctimas.

Asimismo, el IMSS deberá colaborar con las investigaciones para deslindar responsabilidades y establecer programas de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género, con el objetivo de evitar que casos como este vuelvan a repetirse dentro del sistema de salud público.

¿Qué dijo el IMSS sobre el incidente con mujer otomí?

Ante las demandas de la CNDH, el IMSS emitió un comunicado en el que reafirmó su disposición para cooperar, además de resaltarque aún se encuentra dentro del plazo legal establecido para atender la recomendación.