Siete de cada diez mexicanos exigen que se investigue a “Andy” López Beltrán tras la revelación de testimonios periodísticos que lo vinculan con el llamado huachicol fiscal, un escándalo que cobró mayor fuerza a la par de su reaparición pública.

La medición de noviembre de México Elige deja ver el tamaño del problema, donde el 73% de los encuestados considera que la Fiscalía General de la República debería meter las manos para indagar los señalamientos de presunto contrabando de combustible.

En la otra esquina, apenas un 22.9% cree que no hace falta mover un dedo y un 4.1% prefiere no opinar. Las cifras no solo muestran la tensión en el ambiente, sino el peso de un tema que sigue rondando al círculo cercano del movimiento.

La presión ciudadana y el peso del huachicol fiscal

El descontento social se refleja de forma directa en las mediciones recientes, donde la ciudadanía pone bajo la lupa los contratos y testimonios que salpican al círculo familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque las instancias oficiales argumentaron que no existen indagatorias formales por falta de pruebas, la exigencia colectiva mantiene el reflector sobre el manejo de las redes de combustible y la opacidad que rodea el caso.

Siete de cada diez mexicanos exigen que se investigue.



Así lo revela la medición de noviembre de la encuestadora México Elige, en donde el 73% consideró que la @FGRMexico debe indagar los señalamientos que vinculan a @amlopezbeltran, hijo del expresidente @lopezobrador_ , con… pic.twitter.com/1ZSKuIFZX4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

Entre reflectores y el rechazo a las acusaciones

En medio de este ambiente de suspicacia, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “Andy” López Beltrán reapareció públicamente el domingo 8 de noviembre de 2026 en Villahermosa, Tabasco, durante el Segundo Informe de Gobierno de Javier May Rodríguez.

Asistiendo como invitado especial y en su calidad de secretario de Organización de Morena, su presencia acaparó los reflectores del Centro de Convenciones Tabasco 2000, compartiendo espacio con gobernadores como Rocío Nahle y Salomón Jara.

Días antes, el propio operador político difundió un mensaje tajante para desmarcarse de las acusaciones y del empresario Amílcar Olán, negando de forma categórica cualquier nexo con la red ilícita. Con este panorama, queda en el aire la pregunta de si los ciudadanos están comenzando a cuestionar la versión oficial sobre su presunta red y panorama político que le depara.