¿Por qué una hoja en blanco se volvió símbolo de protesta en China?

Recientemente estallaron protestas en China debido a la censura y las restricciones a causa del Covid-19 en el país. Tan solo en el pasado fin de semana, las manifestaciones a causa de las medidas por la enfermedad mostraron una gran inconformidad en la población. Ante esto, puede surgir la duda de ¿qué significan las hojas de papel en las protestas?

Las protestas se dieron en ciudades como Shangai, la más poblada de China, también en Hangzhou, luego de que diez personas murieron el pasado jueves 24 de noviembre tras un incendio en un edificio de apartamentos en Urumqi, capital de Xinjiang, que lleva más de tres meses confinada.

Los ciudadanos señalaron que las barricadas improvisadas y salidas de emergencia bloqueadas para mantener a la gente dentro de los edificios por las restricciones por Covid-19 impidieron que los residentes salieran con vida del edificio.

¿Qué significa la hoja blanca en las protestas de China?

Los ciudadanos de China utilizan las hojas de papel de color blanco y las sostienen a la altura de su rostro como protesta hacia la censura por parte del gobierno de Xi Jinping. Sin embargo, este gesto ha causado problemas a la principal cadena de artículos de papelería en el país por la escasez que está causando en la distribución.

Los ciudadanos usan hojas blancas como símbolo|REUTERS

Cabe destacar que el gesto simbólico no es nuevo, puesto que sostener una hoja de papel en blanco tiene su origen en las protestas de Hong Kong de 2020, en las que los ciudadanos sostenían papeles en blanco para protestar en contra de las nuevas leyes draconianas de seguridad nacional de la ciudad.

Los habitantes sotenían el papel en alto después de que las autoridades prohibieron los eslóganes o frases asociadas al movimiento de protesta masiva de 2019, en donde el gobierno reprimió violentamente a los manifestantes.

Es por eso que, para mantener la protesta sin llegar a ser detenido, los ciudadanos utilizan las hojas de papel en blanco como una resistencia de que no pueden arrestarlos por un cartel que no dice nada.

Muchos ciudadanos afirman que el papel se ha convertido en un símbolo para representar todo lo que quieren decir, pero no pueden por ser reprimidos.