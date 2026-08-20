3 requisitos para que la alerta sísmica del Simulacro Nacional llegue a tu celular este 19 de septiembre

Si quieres recibir en tu celular el mensaje de alerta sísmica durante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, no necesitas esperar hasta ese día para comprobarlo. Antes del ejercicio, revisa que tu teléfono cumpla con los tres requisitos necesarios para recibir la notificación y evita quedarte fuera de este ejercicio.

El ejercicio se hace como concientización por los movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que cobraron varias vidas en México.

El 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (centro) se llevará a cabo el Simulacro Nacional. Sobre si la alerta sonará en los teléfonos celulares, Protección Civil comentó que sí llegará a la población mediante mensaje de alerta a las 12 en punto de la tarde.

🚨 Practicar nos ayuda a actuar con mayor confianza y organización ante una emergencia.



🏠 Da el primer paso: registra tu inmueble.



🔗 https://t.co/Sa6UuG1TCm#SegundoSimulacroNacional2026 #40AñosSinaproc pic.twitter.com/qdzrFGczXV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 19, 2026

Para garantizar que tu dispositivo reciba esta alerta, debes asegurate de que cumpla con los siguientes requisitos:



Conectividad activa: Tu teléfono debe permanecer encendido y estar conectado a una red de celular, ya sea 2G, 2G, 4G o 5G. Sistema operativo al día: El software de tu dispositivo debe estar actualizado a su última versión oficial y no presentar modificaciones. No requiere saldo ni internet: Los mensajes de alerta gubernamentales son gratuitos. No es necesario que cuentes con un plan de datos activo ni saldo disponible en ese momento.

Puede que en algunos teléfonos suene antes o después; lo importante es que se lleve a cabo el ejercicio, pues según el gobierno, esta función debería funcionar en cualquier equipo.

Este #PrimerSimulacroNacional2026 también lo vas a vivir en tu celular 📱🚨



El mensaje llegará sin costo y sin necesidad de datos, solo mantén tu equipo encendido y actualizado 🔋📶



Este 6 de mayo a las 11:00 h, participa.



Regístrate en: https://t.co/uMkEyKDnlc pic.twitter.com/h5pj9KLNFm — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 30, 2026

La emergencia simulada se transmitirá a través de tres vías al mismo tiempo: telefonía celular, medios de comunicación, radio y televisión, y la red de altavoces públicos.

¿Cuál es la hipótesis de este Segundo Simulacro 2026?

El Segundo Simulacro 2026, se llevarán a cabo 5 hipótesis en cinco regiones: Zona Centro, incluye CDMX, de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

La alerta sísmica va a sonar en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala en 23 mil altavoces.