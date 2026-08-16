¿Qué escenario le toca a tu estado? Conoce las 5 hipótesis para el Segundo Simulacro Nacional 2026

El Segundo Simulacro Nacional de este 2026 ya se acerca y con ello todos los posibles escenarios o hipótesis que llevarán a cabo los estados para el protocolo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, convocaron a la población a participar en este ejercicio.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el simulacro?

El simulacro está programado para hacerse el próximo sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El objetivo del ejercicio es poner a prueba las capacidades de reacción de las brigadas y reforzar la cultura de prevención entre la ciudadanía por posibles emergencias o desastres naturales.

Hipótesis para la zona Centro: Sismo de magnitud 7.7

Para 14 estados del centro de México, la primera hipótesis será un temblor de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

Los estados incluidos en esta hipótesis son la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo.

Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional 2026, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas. Descarga la "Guía para saber qué hacer en caso de #sismo", con recomendaciones para prevenir riesgos y actuar de forma efectiva ante un alertamiento sísmico.… pic.twitter.com/Jzu7KZ18qD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 16, 2026

Hipótesis para la zona Noroeste: Sismo de magnitud 7.1

En la parte noroeste del país la hipótesis sería un sismo de magnitud 7.1 con localización a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California.

Los cinco estados que participan bajo esta hipótesis son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los cuales deben activar los protocolos de acueordo al movimiento.

Hipótesis para para el Noreste y la Península de Yucatán

Para la Zona Noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, se fijó un sismo de magnitud 5.2 con epicentro cerca de Allende, Nuevo León.

La Península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, ensayará con un movimiento telúrico de magnitud 7.0 frente a las costas de Cabo Catoche e Isla Contoy.

Hipótesis para el Golfo de Tehuantepec : Sismo de magnitud 7.6

El quinto escenario abarca el Golfo de Tehuantepec para la respuesta en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. La hipótesis sería de un terremoto de magnitud 7.6 ubicado a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas.

Protección Civil recordó que los inmuebles en zonas con riesgos distintos pueden proponer la hipótesis que mejor se adapte a su localidad.