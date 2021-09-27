VIDEO: Sismo 5.8 sacude Creta, Grecia; reportan al menos un muerto

Un sismo magnitud 5.8 en la escala de Richter se registró la madrugada de este lunes en la isla de Creta, la más grande de Grecia, dejando como resultado preliminar a una persona sin vida y daños materiales en inmuebles y caída de rocas en algunas carreteras.

De acuerdo con el Observatorio Geodinámico de Atenas el sismo fue de 5.8 grados, aunque según el Servicio Geológico de Estados Unidos habría sido de 6.

🇬🇷#GRECIA | #Sismo de magnitud 6,0 se registró a 7 kilómetros al NO de Thrapsanón.



Por su parte, El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo lo ubicó a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Heraclión, en Creta. #earthquake #Temblor #Terremoto pic.twitter.com/TDaB8qtOz9 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 27, 2021

El Instituto Geodinámico del Observatorio de Atenas, Grecia informó que su epicentro ocurrió a una profundidad focal de 10.8 metros y se situó 23 kilómetros al noroeste de la localidad costera de Árvi.

El terremoto habría dejado al menos una persona muerta, varias heridas y daños materiales, informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC).

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Ενδοχώρα Ηρακλείου τώρα

Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν τους δρόμους#σεισμος pic.twitter.com/W9S04lqEEN — Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021

Tras el sismo, que ocurrió a las 09:17 hora de Grecia de este lunes, las autoridades de Creta informaron que elementos del agrupamiento de bomberos rescataron el cuerpo sin vida de una persona que realizaba trabajos al interior de la capilla del Profeta Elías, en la localidad de Arkalochori, que se derrumbó con el movimiento telúrico.

Al menos nueve personas fueron trasladadas a hospitales de la zona, con fracturas y lesiones, tras el sismo.

Sismo afecta varios pueblos de Creta

De acuerdo con un recuento preliminar oficial, los daños generados por el fenómeno natural, se concentran en los pueblos de Arkalochori, Roussochori y Archontiko, donde varias casas que no estaban habitadas se derrumbaron, mientras que varios edificios residenciales registran daños.

Estadísticas de la Unión Europea (UE), indican que la isla de Creta es la más grande y poblada de todas las islas griegas, con una población de más de 634 mil habitantes.

Luego del sismo principal se han registrado varias réplicas, entre ellas dos de magnitud 4.6 y 4.5.

Durante esta madrugada (tiempo de México) se registró sismo de magnitud 6.0 en la isla de Creta, Grecia🇬🇷

•Foco a solo 8 km de profundidad.

•Intensidades severas.

•Daños y colapsos parciales.

•Un deceso y decenas de lesionados. pic.twitter.com/q6Lsw959sO — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 27, 2021

Medios locales informaron de la caída de rocas en algunas carreteras, así como daños en algunos edificios en los alrededores del pueblo de Arkalojori, donde murió una persona y se registraron algunos daños.

El temblor, que tendría una duración de 15 segundos, se sintió también en la capital cretense, Heraclión, donde los vecinos salieron a las calles ante el temor por más réplicas.

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