Un sismo de magnitud 5 sacudió la mañana de este sábado 28 de noviembre de 2026 a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, sorprendiendo a los habitantes de la zona metropolitana.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 09:30 horas, tiempo local, equivalentes a las 11:30 horas del tiempo del centro de México, con epicentro cerca de la franja costera de Manhattan Beach.

El reporte técnico del USGS indica que el temblor registró una profundidad de 12.2 kilómetros frente a la costa de Los Ángeles.

Debido a su poca profundidad y a su cercanía con áreas densamente pobladas y corredores industriales, el movimiento fue percibido con claridad en distintos puntos de la ciudad.

Reporte de incendio en la refinería de Chevron y evaluación de daños

A raíz del sismo registrado esta mañana, se reportó un incendio en la refinería de Chevron en la zona de Los Ángeles, lo que activó la atención de los cuerpos de emergencia y la vigilancia sobre las instalaciones energéticas de la región.

Los reportes preliminares indican que el fuego quedó vinculado al evento sísmico de la mañana, mientras las autoridades continúan recabando información oficial sobre las condiciones estructurales, la atención de la emergencia en la refinería y la eventual existencia de personas lesionadas o daños mayores en la infraestructura local.