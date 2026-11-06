La Agencia Meteorológica de Japón confirmó que hoy 6 de noviembre ocurrió un sismo de magnitud 6.1, con epicentro al este de Kanto y a una profundidad de 10 kilómetros.

La región de Kanto se localiza en Honshū, reconocida como la isla más grande de Japón.

El sismo tuvo una intensidad de 3, que según la Agencia, implica que el movimiento puede percibirse e incluso provocar el movimiento de objetos.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor fue percibido en Tokio; sin embargo, no se han registrado daños luego del movimiento telúrico.

【Earthquake Information | Japan】

At around 19:39 JST on November 6, a magnitude 6.1 earthquake struck off the eastern coast of the Kanto region at a depth of 10 km.

Maximum JMA seismic intensity 3 was observed in Miyagi, Fukushima and Ibaraki.

Minor sea-level changes are… https://t.co/KiDanAHv8W — 危機情報発信局：防災✕テクノロジラボ (@shingen1001) November 6, 2026

Dos temblores más sacuden a Japón HOY

Según datos de la Agencia Meteorológica, este viernes también ocurrió un sismo de magnitud 3.5, con epicentro al norte de la prefectura de Wakayama, con intensidad nivel 2, que significa la existencia de movimientos menores pero perceptibles.

Hubo otros dos temblores de magnitudes 3.3 y 3.1, con epicentros en Hokkaido y la Isla Awaji, respectivamente.

Este 6 de noviembre ocurrieron otros dos sismos de magnitudes menores, al norte de la prefectura de Wakayama: 2.3 y 2.1, añadió la Agencia.

Japón: uno de los países con mayor actividad en el Cinturón de Fuego

Se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico a una zona geológica con forma de herradura, que se caracteriza por su actividad sísmica y volcánica. Entre los países que la conforman están Japón, México, Chile, Perú, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, entre otros.

Por su ubicación, Japón es un país con intensa actividad en cuanto a sismos; el 11 de marzo de 2011 ocurrió un terremoto de magnitud 9.1, en la costa noreste de Honshu, que provocó un tsunami.

Debido a la magnitud del oleaje, ocurrió el accidente nuclear en Fukushima; lamentablemente, más de 15 mil personas murieron por esta emergencia.